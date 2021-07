Triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Thường trực Ban Bí thư đã phải ban hành công điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện công điện này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc gia; trong tình hình mới phải hết sức tránh quan liêu, “xa dân”, phải có cách tiếp cận mới và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, quán triệt phương châm “rõ, nghiêm, chắc, hiệu quả”.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, sự đồng lòng, tham gia tích cực của nhân dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng tình nguyện đã và đang nỗ lực, quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16). Càng khó khăn, phức tạp thì càng phải đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bình tĩnh, kiên trì, sáng suốt để đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chính phủ chia sẻ với những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp đang gặp phải, nhất là khi thực hiện Chỉ thị 16 (các hoạt động bị hạn chế, biến động ở mức cao, các cháu học sinh không có kỳ nghỉ trọn vẹn, một bộ phận người dân mất việc, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động…); sẽ tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện để các tỉnh, thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả giúp đỡ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện cao nhất có thể.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 16 tại một số địa phương còn chưa nghiêm, thiếu sự kiểm tra, giám sát; một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội, nhất là yêu cầu giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường…, vẫn còn tình trạng tập trung đông người ở nhiều nơi; còn có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại nhiều nơi, Tổ COVID cộng đồng chưa được thành lập. Việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại một số nơi còn chưa tốt, kể cả các địa phương có điều kiện, nhất là về trang thiết bị, vật tư và nhân lực. Việc tổ chức tiêm vaccine tại các địa phương vẫn còn chậm. Lượng người về từ các vùng có dịch đến các địa phương lân cận lớn, tuy nhiên việc quản lý, kiểm soát chưa thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Còn để xảy ra ách tắc cục bộ trong vận tải, lưu thông hàng hóa... Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả ngay các hạn chế này trong những ngày tới để thực hiện giãn cách thực chất, có hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt và triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc gia dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ vào tình hình thực tế, các bộ, ngành, địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo nguyên tắc trong tình hình mới phải có cách tiếp cận mới và các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn; có thể áp dụng các biện pháp với mức yêu cầu cao hơn (theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan) so với Chỉ thị 16 nhằm hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa người với người để nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện và đẩy mạnh kêu gọi, vận động người dân nâng cao ý thức, tích cực, tự giác thực hiện; cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh những cá nhân, tập thể không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương không tự đặt ra các quy định, thủ tục (như quy định về loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thiết yếu) trái với quy định chung, nhất là của pháp luật; những gì chưa hợp lý phát sinh từ thực tiễn cần đề xuất sửa đổi, điều chỉnh tổng thể, hợp lý, phù hợp.

Đối với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt, phải quán triệt phương châm “RÕ, NGHIÊM, CHẮC, HIỆU QUẢ”.

Cụ thể, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn một cách quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả; trong thời gian này tập trung ưu tiên cao nhất cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nhất là những nơi có ổ dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng người dân. Trong thực hiện Chỉ thị 16 phải quán triệt phương châm: rõ (phân công, quy định rõ ràng trách nhiệm của cả cơ quan Nhà nước và người dân; nghiêm (thực hiện nghiêm, triệt để, chặt chẽ yêu cầu giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, ở nguyên tại chỗ, không di chuyển, đặc biệt trong các khu vực phong tỏa, cách ly, không để “chặt ngoài, lỏng trong”); chắc (bảo đảm duy trì kết quả chắc chắn, bền vững; làm đến đâu chắc đến đó) và hiệu quả (phát hiện nhanh nguồn bệnh, truy vết hiệu quả, phong tỏa, cách ly chặt chẽ, nghiêm túc, hạn chế tối đa số ca nhiễm mới, nếu có ca nhiễm thì cố gắng không để chuyển nặng, giảm tối đa ca tử vong).

Các lực lượng chức năng tại cơ sở như công an, quân đội, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Tổ COVID cộng đồng… tăng cường cao độ việc kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, đôn đốc, vận động, xử phạt những trường hợp không chấp hành việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng, xã, phường... bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách, không để xảy ra tụ tập đông người; chú ý động viên các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực thực hiện yêu cầu giãn cách, phát hiện người không thực hiện để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

Các địa phương chưa thành lập thì phải thành lập ngay Tổ COVID cộng đồng; tăng cường cao độ hoạt động của Tổ COVID cộng đồng; phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể và vai trò nòng cốt là lực lượng công an, quân đội, Tổ COVID cộng đồng để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhắc nhở, đôn đốc nhân dân thực hiện yêu cầu giãn cách. Tại những “điểm nóng” cần huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Thành lập các trung tâm tư vấn, cứu trợ, đường dây nóng, Zalo, các nền tảng số… để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, đáp ứng nhu cầu về y tế của mọi người dân, nhất là hỗ trợ các ca bệnh nặng. Căn cứ “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình dịch ở địa phương để quyết định các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể, quyết liệt và tổ chức thực hiện nghiêm, chặt chẽ, hiệu quả.

Tận dụng tối đa thời gian “vàng” khi thực hiện giãn cách để tăng tốc làm sạch các vùng dịch, ổ dịch trong tuần đầu thực hiện giãn cách, phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn, vững chắc, nhanh nhất có thể.

Bảo đảm kịp thời, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt chú trọng phải bảo đảm có đủ số lượng máy thở, ô xy. Các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống, dịch trên địa bàn, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế tổng hợp, xử lý, điều phối theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm hỗ trợ đúng nơi thực sự có nhu cầu. Bộ Y tế cùng với các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể huy động lực lượng sinh viên các trường y, dược, lực lượng ngoài nhà nước, các tổ chức tư nhân để tăng cường nhân lực chuyên môn cho các nơi cần thiết. Bảo đảm trang thiết bị phòng hộ và tiêm vaccine đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu, không để các lực lượng này bị lây nhiễm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, nhất là ở khu cách ly, quan tâm đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương phải nắm chắc tình hình, xử lý ngay, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tổ chức tiêm vaccine đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Các địa phương khắc phục ngay việc có vaccine mà chưa tiêm được và tiêm không đúng đối tượng. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch theo quy định phòng, chống dịch (đón tận nơi, khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly…một cách chặt chẽ, nghiêm túc). Các bộ, ngành, địa phương liên quan hết sức chú ý việc củng cố, bảo đảm an toàn các “vùng xanh”, ít nguy cơ dịch bệnh để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải bám sát tình hình, hết sức linh hoạt để có quyết định phù hợp, nơi có ổ dịch thì cần phong tỏa chặt, cách ly nghiêm giữa người với người, gia đình với gia đình…; nơi không có dịch hoặc đảm bảo an toàn thì vẫn triển khai sản xuất, kinh doanh, tránh trường hợp cực đoan; chủ động, linh hoạt các biện pháp như “3 tại chỗ” (cách ly, ăn nghỉ, sản xuất tại chỗ), “một cung đường hai điểm đến”... để bảo toàn hoạt động sản xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đáp ứng các yêu cầu, điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hoặc có nguy cơ cao. Tổ chức sản xuất phải an toàn và thích nghi với điều kiện cụ thể, nghiên cứu xây dựng mỗi nhà máy, xí nghiệp phải là “pháo đài”chống dịch và mỗi công nhân phải là một “chiến sĩ” chống dịch, tích cực hiệu quả để bảo đảm sản xuất, kinh doanh và sức khỏe cho chính mình.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc và các vấn đề phát sinh; có đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các phản ánh có liên quan của người dân, doanh nghiệp, hết sức tránh quan liêu, “xa dân”; cương quyết không để tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong phòng, chống dịch.

