Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

(LĐ online) - Chiều 25/10, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh phát biểu góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Tại điểm cầu Lâm Đồng tham dự có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, các ĐBQH K’Nhiễu, Trịnh Thị Tú Anh và đại diện lãnh đạo Cục Thống kê, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính.

Tham gia góp ý Luật Thống kê, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu như sau: Nhóm chỉ tiêu về “Đất đai, dân số”, chỉ tiêu “Số cuộc kết hôn, độ tuổi kết hôn lần đầu” chỉ mới đề cập đến số cuộc kết hôn chứ chưa đề cập đến số cuộc ly hôn, trong khi việc ly hôn gây ra những hệ lụy xã hội, đặc biệt là đến thế hệ mầm non; đồng thời, cần quan tâm đến lứa tuổi thanh niên ly hôn để có định hướng tuyên truyền, giáo dục đến thế hệ trẻ. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung cụm từ “Số cuộc ly hôn và số thanh niên ly hôn từ 18 đến 32 tuổi” vào chỉ tiêu thống kê mã số 0111.

Nhóm chỉ tiêu về “Lao động, việc làm và bình đẳng giới”, hiện nay, tổ chức lao động thế giới đang quan tâm đầu tư nhiều dự án nghiên cứu về “chỉ tiêu việc làm bền vững” vì đây là chỉ tiêu phản ánh cơ hội cho nam giới, nữ giới có được việc làm bền vững và năng suất trong điều kiện tự do, bình đẳng và nhân phẩm được tôn trọng. Do đó, đề nghị cần xem xét bổ sung chỉ tiêu “Tỷ lệ nữ tham gia việc làm bền vững” bên cạnh các chỉ tiêu đã có như “Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng; tỷ lệ nữ đại biểu; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND; tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ”.

Liên quan Nhóm chỉ tiêu về “Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản”, hiện tại, xu hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới và nước ta theo các hình thức nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung chỉ tiêu “Sản lượng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh” để có cơ sở định hướng phát triển. Đối với nhóm chỉ tiêu về “Giao thông vận tải”, chỉ tiêu “Chiều dài đường sắt hiện có và năng lực tăng thêm” chưa bao hàm hết nội dung đánh giá năng lực hiện có và hướng phát triển của ngành đường sắt, do đó, đề nghị xem xét bổ sung thành chỉ tiêu “Chiều dài đường sắt hiện có, năng lực khai thác hiện có và tăng thêm”. Tương tự như vậy, các quy định chỉ tiêu về cảng hàng không, cảng biển. Các hoạt động của dịch vụ logistics chưa được đề cập như tỷ trọng giá trị tăng thêm của logistics trong tổng sản phẩm trong nước, chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung chỉ tiêu “Số lượng, năng lực hoạt động logistics hiện có và tăng thêm của các lĩnh vực đường bộ, đường thủy, đường hàng không”.

Đối với nhóm chỉ tiêu về “Khoa học và Công nghệ”, việc bỏ chỉ tiêu “Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị” là chưa phù hợp, bởi lẽ công nghệ, thiết bị sử dụng có thời hạn và thay đổi công nghệ, thiết bị mang tính tất yếu và phù hợp với môi trường; đồng thời, xác định số lượng, khối lượng rác thải công nghệ đã qua sử dụng cần xử lý để đảm bảo môi trường, thúc đẩy môi trường sáng tạo, hoàn thiện công nghệ, công cụ lao động phục vụ con người. Đề nghị ban soạn thảo không bỏ tiêu chí này. Đồng thời, đề nghị bổ sung chỉ tiêu “Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín” bởi chỉ tiêu này được dùng để đánh giá đề tài, thành tích khoa học của các nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu. Đối với quốc gia, công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ của quốc gia. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng hợp công tác thống kê để giảm sử dụng nhân sự, tránh lãng phí. Tạo số liệu phản ánh khách quan, kịp thời trong hoạch định, điều hành chung của Đảng, nhà nước.

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng

Các ĐBQH tham gia góp ý bày tỏ quan điểm, số liệu thống kê đang trở thành nguồn lực của quốc gia, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, phải được cập nhật hàng giờ, hàng ngày chứ không phải theo quý, năm nữa. Cần xây dựng kho dữ liệu số, kho tài liệu số đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Cần có văn bản hướng dẫn dưới luật kịp thời. Bổ sung chỉ tiêu dân số trẻ em, tỷ lệ trẻ em bị bạo hành làm cơ sở để ban hành chính sách bảo vệ trẻ em. Cần thực hiện chỉ tiêu chi của nhà nước cho đào tạo nguồn nhân lực. Cần rà soát tổng thể kỹ lưỡng tránh khó khăn, lãng phí trong quá trình thống kê. Đề nghị Chính phủ ban hành hướng dẫn để luật đi vào cuộc sống sớm nhất. Chỉ tập trung sửa đổi những vấn đề lớn, phù hợp cam kết của Việt Nam với quốc tế.

ĐBQH Lâm Văn Đoan - Đoàn Lâm Đồng tham gia góp ý tại hội trường Diên Hồng: Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ nghèo đa chiều thành tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều phù hợp nhu cầu phát triển toàn cầu giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung chỉ tiêu bình đẳng giới tổng hợp, chỉ tiêu phát triển giới cho phù hợp xu hướng thế giới; điều chỉnh thành nhóm chỉ tiêu an sinh xã hội chung của quốc gia. Tỷ lệ thống kê cấp tỉnh và cấp quốc gia cần đồng bộ, thống nhất, khoa học hơn.

Tại phiên buổi chiều, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng luật của các ĐBQH; đồng thời, giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Ngày mai 26/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động, Luật Sở hữu trí tuệ, nghe Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

