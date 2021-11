Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Sáng 15/11, tại UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Hiệp An, huyện Đức Trọng

Tham dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng; ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh. Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành của tỉnh, cùng đông đủ lãnh đạo huyện Đức Trọng, xã Hiệp Thạnh và bà con cử tri, Nhân dân xã Hiệp An.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được nghe Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Trần Đình Văn báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến, họp tập trung. Với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, thiết thực và thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, tại kỳ họp này, một số đề xuất đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến được áp dụng và đạt kết quả tốt. Số lượng ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia vào các nội dung của kỳ họp tăng cao hơn hẳn so với các kỳ họp trước. Các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, được cử tri đánh giá cao. Những nội dung của kỳ họp Quốc hội đã được báo chí trung ương và địa phương đưa tin, một số phiên họp được truyền hình trực tiếp, cử tri đã được theo dõi.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, làm việc; không khí thảo luận, tranh luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 02 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 05 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng Trần Đình Văn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 với cử tri xã Hiệp An

Thực hiện chương trình của kỳ họp thứ 2, ngay khi nhận được các tài liệu từ các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức thảo luận, nghiên cứu, góp ý và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý đối với các dự án luật được trình ra kỳ họp; tất cả nội dung của kỳ họp đều được các Đại biểu Quốc hội trong Đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng có sự phân công nhiệm vụ đến từng đại biểu để các đại biểu nghiên cứu, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia đóng góp các dự thảo luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng khác.

Trước đó, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng đã tổ chức khảo sát “Tình hình thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của một số cơ quan khối nội chính tỉnh Lâm Đồng”; qua đó, Đoàn đã có kiến nghị đến HĐND, UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan ở địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử; cần quan tâm phân bổ kinh phí hoạt động của các cơ quan nội chính. Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam; Hiệp hội Hoa… Kiến nghị các bộ, ngành Trung ương theo chức năng quản lý nhà nước, tăng cường thường xuyên công tác tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt ở địa phương nhất là các lĩnh vực phức tạp như thương mại, quản lý thị trường, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý bảo vệ rừng, giao thông, phân bón, cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính…

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị

Tại hội nghị, cử tri xã Hiệp An đã kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội về những vấn đề còn tồn tại, bất cập tại địa phương liên quan đến các lĩnh vực đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và rườm rà gây khó khăn chho người dân, giá cả bồi thường đất đai chưa tương xứng với giá cả thị trường hiện tại. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất, đất canh tác, kiến nghị nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cao, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để giúp bà con ổn định nâng cao thu nhập. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện về chế độ cho cán bộ cựu giáo chức cấp xã vì hoạt động tích cực nhưng không có phụ cấp; quan tâm đầu tư cầu Định An, đường giao thông đã xuống cấp làm xảy ra tai nạn nhiều. Việc quy hoạch xây dựng tại Hiệp An còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong nhân dân, đường cao tốc Liên Khương còn bất cập trong quản lý đất đai, mong muốn sớm xây dựng đường dân sinh tránh gây ảnh hưởng tai nạn giao thông, bất cập khi người dân có đất nhưng không xây được nhà; đề nghị giảm 100% phí cho người dân địa phương thường xuyên qua lại tại trạm thu phí Định An vì gây thiệt hại đến quyền lợi của người dân…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Nguyễn Văn Cường cũng giải trình tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, tiếp thu, giải trình về những nội dung bà con cử tri kiến nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình về những nội dung bà con cử tri kiến nghị, liên quan đến các dự án sân Golf Đạ Ròn, dự án hồ Ta Hoét, dự án hồ Tuyền Lâm… Đồng thời, đề nghị huyện Đức Trọng sớm xác định thời gian thu hồi đất, bố trí đất tái định canh để bà con yên tâm. Về phạm vi thu hồi đất quá rộng, cần hỗ trợ, quan tâm nhiều đến đời sống của Nhân dân; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; đặc biệt quan tâm giải quyết cho những hộ dân đã ở quá lâu từ trước giải phóng đến nay, tránh gây thiệt hại kinh tế cho người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đấu giá đất công cần có quy trình thủ tục đấu giá đúng quy định, việc thu hồi đất rừng vượt quá diện tích thuộc thẩm quyền của chủ rừng cần đặc biệt quan tâm. Đảm bảo công bằng, minh bạch về thu hồi, đền bù đất công. Các ý kiến kiến nghị cần được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản.

NGUYỆT THU