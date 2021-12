Lâm Hà: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021

(LĐ online) - Chiều 6/12, UBND huyện Lâm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương; giáo dục quốc phòng và an ninh; rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Lâm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” “Bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Nhân dân; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND huyện Lâm Hà cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác quốc phòng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tạo sự đồng thuận của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

UBND huyện Lâm Hà cũng đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc, tôn giáo, hậu phương quân đội, chăm lo cho người có công. Từ đó, đã tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương, củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Ban Chỉ huy Quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ tại Lâm Hà cũng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến, trình bày tham luận phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn năm 2021; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải đã biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà chính quyền, các cấp, các ngành đạt được trong công tác quốc phòng địa phương; giáo dục quốc phòng và an ninh; diễn tập khu vực phòng thủ; kêu gọi công dân nhập ngũ thời gian qua. Cùng với đó, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cũng nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện thời gian tới như: Các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân vững mạnh; xây dựng huyện Lâm Hà thành khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn về đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cũng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và 3 gia đình tiêu biểu có con nhập ngũ năm 2021; tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, giai đoạn 2016-2021; tặng giấy khen cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu cấp xã năm 2021; tặng giấy khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021.

DUY DANH