Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của lực lượng vũ trang

Tuyên truyền về hoạt động của lực lượng vũ trang là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cơ quan báo chí. Thời gian qua, trên địa bàn Quân khu 7, các cơ quan báo chí đã thực hiện có hiệu quả công tác này; qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các báo, tạp chí của Trung ương và các tỉnh, thành phố đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của các lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, nhất là các nhiệm vụ chính trị trung tâm như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác “chống dịch, cứu dân”; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; những chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Riêng Báo Lâm Đồng và Đài PT-TH Lâm Đồng đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền về ANQP và đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự về hoạt động của LLVT tỉnh và những hoạt động của Bộ tư lệnh Quân khu 7 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng nói chung và việc trở thành vùng đệm quan trọng của các tỉnh ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh ở khu vực phía Nam nói riêng. Thông qua việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng được thể hiện rõ nét, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực Nam Tây Nguyên.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhận định, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19 có khả năng bùng phát trở lại,… tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu. Điều này đặt ra nhiều nhiệm vụ trong công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Căn cứ vào đó, Quân khu 7 đề nghị công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7 và các đơn vị của Bộ trên địa bàn tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền để hệ thống các chiến lược về quốc phòng, an ninh được triển khai hiệu quả; tuyên truyền về kết quả thực hiện 3 chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu. Thông qua báo chí, các hoạt động về đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc cũng được tuyên truyền sâu rộng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới dần thấm sâu và lan toả; phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ kịp thời cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoàn thành nhiệm vụ.

Trong rất nhiều những thắng lợi đã đạt được của Quân khu 7 có thắng lợi trong công tác tư tưởng và tuyên truyền. Tuy gian khổ, khó khăn nhưng lòng tin và sự đồng thuận xã hội được củng cố và tăng cường, dân tin Đảng, yêu mến chế độ, thương yêu giúp đỡ đùm bọc LLVT và tự giác thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGỌC NGÀ