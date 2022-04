Tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021

Kính mời các đồng chí dự buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy.

1. Thành phần:

- Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi tiếp.

- Các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 05 tháng 4 năm 2022 (Thứ 3).

3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt).

* Ghi chú:

- Để đảm bảo trật tự và an toàn cho buổi tiếp công dân, đề nghị Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 3 bố trí lực lượng bảo vệ cho buổi tiếp Công dân.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết thời gian, địa điểm tiếp công dân.