Họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022

• Không cấm các hoạt động chuyển nhượng, thừa kế bất động sản bình thường…

• Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ vi phạm lâm luật ở Bảo Lâm

• Xem xét trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy với các vấn đề nổi cộm ở địa phương

(LĐ online) - Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông quý I/2022. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị xã hội tham dự hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,85; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.600 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán địa phương (DTĐP), thu từ thuế, phí 2.400 tỷ đồng, bằng 38,1% DTĐP; Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt gần 1.571 ngàn lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu 194,92 triệu USD, đạt 23,9% kế hoạch; giải quyết việc làm 6.500 người, đạt 26% kế hoạch; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 81,3%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 81,0%; Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.

Báo cáo tình hình kinh tế quý I năm 2022 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Kinh tế tăng trưởng 7,85%; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng cao; thương mại, dịch vụ và xuất khẩu phục hồi và tăng so với cùng kỳ. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ; chi ngân sách đảm bảo đúng quy định; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngày từ đầu năm; các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét.

Tình hình hoạt động doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh được chú trọng; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng. Các hoạt động vui chơi, giải trí dần phục hồi và chuyển biến tích cực; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng cao so với cùng kỳ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương nêu tình hình, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết; lãnh đạo các sở ngành báo cáo tình hình hỗ trợ các địa phương và giải đáp vướng mắc cũng như giải pháp khắc phục. Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và Giám đốc Sở NN-PTNT đã báo cáo về các vấn đề nóng trong vụ phá rừng tại tiểu khu 613, xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm phát hiện ngày 17/3/2022; tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng tăng ở các địa phương. Giám đốc Sở Y tế báo cáo về tình hình sử dụng thuốc chữa trị Covid Molnupiravir đối với các bệnh nhân nặng; vai trò của y tế địa phương và cảnh báo về an toàn thực phẩm…

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I vừa qua, nhất là có các chỉ tiêu tăng trưởng tốt trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ… thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền, cũng như sự đồng thuận của Nhân dân. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng lo ngại về tình hình lấn chiếm đất rừng, dù đã có sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt, nhưng sự phát hiện, ngăn chặn chưa kịp thời; tình hình trật tự an toàn giao thông đáng báo động; công tác xây dựng văn minh đô thị chưa tương xứng với công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ngộ độc thực phẩm, môi trường du lịch…); tỷ lệ hộ nghèo giảm chậm do tiêu chí về thu nhập không cải thiện…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được, nhờ có giải pháp phù hợp; nếu tiếp tục phát huy, sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022 để có đà tiếp tục phát triển tốt trong các năm tiếp theo và đạt được mục tiêu là trở thành tỉnh khá vào năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực lưu ý các cấp ủy Đảng cần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của Đảng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, qua các hội nghị giao ban, qua cán bộ phân công theo dõi địa bàn… Trong thời gian qua, Tỉnh ủy cũng có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của TW Đảng, để thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, quản lý - bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát, quán triệt đầy đủ, tập trung triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội... Các vấn đề nổi cộm, phức tạp hiện nay, cần xem xét trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy… Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, nhưng cấp ủy không dài tay, không can thiệp sâu vào hoạt động của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền triển khai các nhiệm vụ, nhưng không buông lỏng quán lý… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực giao 8 nhóm nhiệm vụ, trong đó chú trọng thực hiên dân chủ ở cơ sở, giải quyết các vụ việc từ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đã được duyệt nhằm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đúng với tinh thần chủ đề của năm 2022 là: Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Tỉnh Đảng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, khẳng định: Trong quý I, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tốt, thể hiện rất rõ khả năng thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới; công tác phòng chống dịch đảm bảo không thiếu nguồn lực, không thiếu nhân lực và không thiếu thuốc chữa bệnh, tỷ lệ tử vong rất thấp. Kinh tế phục hồi tốt, phản ánh đúng sức khỏe của nền kinh tế trên các lĩnh vực, ở cả 3 khu vực, tạo thêm niềm tin cho Nhân dân. Công tác xây dựng cơ bản bảo đảm người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi…

Chủ tịch cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, cần nỗ lực khắc phục trong thời gian tới: Tình hình sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều do chi phí xăng dầu và nguyên vật liệu tăng gây khó khăn cho Nhân dân; tình hình vi phạm lâm luật, vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng có tính chất phức tạp, nhiều địa phương…; ngành Thuế rà soát lại các công tác chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ lưu trú; Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nhiều địa phương rất chậm tiến độ, trong khi việc bố trí vốn tỉnh đã có kế hoạch. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy còn hạn chế, chưa tạo ra sự chuyển động. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo nhưng cá biệt có nơi còn buông lỏng, hoặc can thiệp quá sâu vào công tác chính quyền…

Lãnh đạo các sở ngành, địa phương giải trình những vấn đề nổi cộm. Trong ảnh: Giám đốc Sở NN-PTNT báo cáo về tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Phải bám sát Chỉ thị, Nghị quyết và Kế hoạch, Chương trình hành động, cán bộ các sở, ngành địa phương tự rà soát, khắc phục những điểm yếu hay thiếu. Có kế hoạch ứng phó với nguy cơ dịch bệnh và thiên tai để tránh thiệt hại về nông nghiệp; có kế hoạch hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh. Công tác thu ngân sách hết quý II phải đạt 60% và lấy con số 12.100 tỷ đồng thu ngân sách làm mục tiêu phấn đấu; tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, chậm nhất đến tháng 9 sẽ chuyển vốn khỏi các dự án không giải ngân được. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy nhanh công tác quy hoạch (điều chỉnh QĐ704 về Đà Lạt và vùng phụ cận và quy hoạch tỉnh Lâm Đồng trong tháng 6/2022).

Về vấn đề phân lô tách thửa, Chủ tịch yêu cầu tập trung nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật để có giải pháp đối với việc tách thửa xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh; phải hiểu rõ văn bản của tỉnh là chỉ tạm dừng việc hiến đất làm đường để phân lô, tách thửa, bán nền không đúng quy định; còn quyền của người dân liên quan đến các hoạt động chuyển nhượng, thừa kế bất động sản vẫn thực hiện bình thường theo quy định của pháp luật…

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần IX cuối năm nay. Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng văn hóa giao thông (tháo dỡ toàn bộ còi hơi, đèn led sai quy định, dập tắt và xử lý nghiêm tình trạng đua mô-tô). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực… cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt… Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ…

LÊ HOA