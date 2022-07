Đại hội đại biểu người Công giáo huyện Đam Rông

(LĐ online) - Chiều 28/7, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Đam Rông lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại diện lãnh đạo huyện Đam Rông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Lê Minh Quang - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trương Đình Căn - Phó trưởng Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các xã cùng 85 đại biểu là linh mục, tu sỹ, giáo dân công giáo tiêu biểu đại diện cho đồng bào Công giáo trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần yêu nước, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đam Rông luôn tích cực vận động đồng bào Công giáo tham gia hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo của huyện Đam Rông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, làm tròn trách nhiệm của người Công giáo đồng hành, gắn bó cùng dân tộc với phương châm “Tốt đời - Đẹp đạo” đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Đam Rông khóa III ra mắt Đại hội

Cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, bà con giáo dân đã phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Nhờ đó, đến nay đã có nhiều hộ đồng bào Công giáo điển hình tiên tiến có mức thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, thực hiện đường hướng của Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ lợi ích của đồng bào”, “ sống đạo trong xã hội hôm nay”, đồng bào Công giáo đã đồng hành với dân tộc thực hiện mọi nghĩa vụ công dân, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, con cháu hiếu thảo, khu dân cư tự quản, khu dân cư sạch - đẹp - trật tự - an toàn...; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sự nghiệp giáo dục, y tế và từ thiện nhân đạo như: Quyên góp trên 300 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trong học tập, tổ chức khám và cấp thuốc cho Nhân dân và bà con giáo dân trong huyện với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ công tác, quỹ phòng chống dịch Covid-19 trên 100 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đạo, đẹp đời” do Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam phát động với tiêu chí "7 tốt đời, 3 đẹp đạo"…, đồng bào Công giáo trong huyện đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để cùng địa phương xây dựng hàng trăm công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, Giáo xứ Phi Liêng và Giáo xứ Đạ Tông đã đạt các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp; có trên 97% hộ giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 91% thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Đình Căn - Phó trưởng Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng và ông Liêng Hót H’Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Đoàn kết công giáo huyện Đam Rông trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông đồng tình với mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ tới của Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Đam Rông, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước, bám sát tôn chỉ, mục tiêu đã đề ra; luôn là cầu nối giữa đạo và đời, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên, trong mái nhà Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc; tiếp tục vận động tập hợp, đoàn kết đồng bào công giáo “kính Chúa, yêu nước”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp phát động. Đồng thời, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực trong việc xây dựng huyện nhà trở thành huyện nông thôn mới.

Đại hội đã tổ chức hiệp thương bầu Ủy Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đam Rông khóa III nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 đại biểu, hiệp thương bầu 10 đại biểu đại diện đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, UBND huyện Đam Rông khen thưởng 10 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2017 - 2022.

NDONG BRỪM