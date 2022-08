Đà Lạt: Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phường 11 (TP Đà Lạt) đã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho Nhân dân và cán bộ Phường 11

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân trên địa bàn Phường 11 đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022). Đồng thời, điểm lại những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Phường 11 đã không ngừng xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, lực lượng công an địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự; an toàn giao thông, trật tự công cộng được đảm bảo; công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng được nâng cao…

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho cá nhân

8 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo An ninh trật tự Phường 11 đã chủ động tham mưu cho UBND chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phường thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, Phường 11 đã gắn 70 mắt camera an ninh; ra mắt mô hình Tổ dân phố Huỳnh Tấn Phát kiểu mẫu về an ninh trật tự, không có tội phạm; tiếp tục thực hiện hiệu quả các câu lạc bộ như tuổi trẻ phòng chống tội phạm; an toàn giao thông; phòng chống bạo lực gia đình…

Công tác xây dựng lực lượng tham gia phong trào phát huy tác dụng trong việc tập hợp đông quần chúng, tạo nòng cốt trong phong trào. Hiện, trên địa bàn đã có 1 Ban bảo vệ dân phòng với 56 thành viên; 35 thành viên hoạt động trong các mô hình phòng chống tội phạm… Tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng được đảm bảo, không để xảy ra trọng án.

Trao quà cho các gia đình chính sách, gương điển hình tiến tiến và các mô hình trong phong trào

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cũng đã chỉ ra một số điểm chưa đạt được như phong trào chưa thực sự tạo sự chuyển biến đồng bộ trong nhận thức của Nhân dân, người dân còn chưa mạnh dạn chủ động tham gia tố giác tội phạm, chưa tích cực trong thực hiện Nghị quyết 09/CP về chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, nghành trong cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi… Bên cạnh đó, công tác nhân rộng các mô hình còn hạn chế, một số mô hình phòng chống tội phạm thiếu sự duy trì, củng cố dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Tại đây, các đại biểu đã nghe tham luận của các cá nhân, tập thể; đồng thời, ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các tổ dân phố trên địa bàn về thực hiện Thông tư 124/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Các tổ dân phố ký kết giao ước

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký quyết định tặng bằng khen cho Nhân dân và cán bộ Phường 11 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng thời, UBND Phường 11 cũng đã tặng nhiều giấy khen cho các cá nhân, tập thể vì hoàn thành xuất sắc trong phong trào này.

Cũng tại Ngày hội, TP Đà Lạt và Công an thành phố đã tặng 20 suất quà cho các đối tượng chính sách, gương điển hình tiên tiến, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

THÂN THU HIỀN