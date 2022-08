Thành lập Đại đội Dân quân pháo phòng không 37mm-1 tại Đức Trọng

(LĐ online) - Thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều 11/8, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định thành lập Đại đội Dân quân pháo phòng không 37mm-1.

Đại tá Vy Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định Đại đội trưởng, Chính trị viên, Đại đội phó và Chính trị viên phó Đại đội Dân quân pháo phòng không 37mm-1

Đại tá Vy Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng đã tham dự lễ công bố.

Đại đội Dân quân pháo phòng không 37mm-1 huyện Đức Trọng được thành lập với quân số là những cán bộ, chiến sĩ có sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Theo Đại tá Vy Thanh Minh, cùng với sự lớn mạnh, trưởng thành lực lượng phòng không trong cả nước, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng không “gần, gọn địa bàn” qua đó góp phần xây dựng lực lượng phòng không phát triển nhanh chóng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Để Đại đội Dân quân pháo phòng không 37mm-1 tại Đức Trọng hoạt động có hiệu quả, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tham mưu xây dựng, chỉ đạo hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến phòng không ở các cấp. Xây dựng, điều chỉnh thế bố trí phòng không phù hợp với thế trận tác chiến chiến lược của quân đội trên địa bàn tỉnh. Tạo đột phá trong công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh chủng phòng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho Đại đội dân quân Pháo phòng không 37mm-1 theo đúng quy định.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng cần tham mưu cho địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn; trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng về vai trò của lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội Dân quân pháo phòng không có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động xác định những đột phá trong chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... Hàng năm, tham gia huấn luyện, hoạt động theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, thi đua giành kết quả cao nhất trong huấn luyện.

Tham gia có hiệu quả phong trào thi đua do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động; nắm chắc vị trí, nhiệm vụ của cấp mình trong công tác quân sự, quốc phòng, phối hợp tốt với các lực lượng khác trên địa bàn bảo đảm an toàn cho cơ quan, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an tòa xã hội trên địa bàn.

NGỌC NGÀ