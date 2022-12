Bảo Lộc: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

(LĐ online) - Ngày 1/12, Thành ủy Bảo Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí: Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Nghiên Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, TP Bảo Lộc đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang thành phố được quan tâm chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đó, góp phần để lực lượng vũ trang nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra trong thực tế.

TP Bảo Lộc cũng đã vận hành đồng bộ, linh hoạt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu”. Trong đó, quân sự, công an luôn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt. Qua đó, Bảo Lộc luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang; năng lực tham mưu, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, thống nhất và được nâng lên rõ rệt.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiệm vụ củng cố, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên không ngừng được chú trọng triển khai. Từ đó, kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong 10 năm qua, TP Bảo Lộc đã kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Kinh tế - xã hội địa phương phát triển theo hướng hiện đại, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của địa phương.

Các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố luôn gắn với quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, TP Bảo Lộc có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 164/164 thôn, tổ dân phố đạt dạnh hiệu khu dân cư văn hóa. Đời sống Nhân dân cả về vật chất, lẫn tinh thần ngày càng được cải thiện nâng lên qua từng năm.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khẳng định, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, TP Bảo Lộc đã khen thưởng 14 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

