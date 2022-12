GIÁO DỤC - QUỐC PHÒNG

Việc làm tốt công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Di Linh năm 2022.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Thiếu tá Trần Thanh Minh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Di Linh cho biết, năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong huyện; công tác QS-QP địa phương cũng đã đạt được nhiều dấu ấn đáng ghi nhận.

Ban CHQS huyện Di Linh đã chú trọng xây dựng tiềm lực QS-QP. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng...; lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Di Linh không ngừng thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu trong toàn lực lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Coi trọng tính toàn diện, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc. Ban CHQS huyện Di Linh cũng thường xuyên xây dựng lực lượng nòng cốt từ cơ sở để nắm bắt kịp thời các vụ việc mới phát sinh, giải quyết kịp thời, không để kéo dài, lan rộng. Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức với tỷ lệ đạt 1,8% so với dân số. Toàn huyện xây dựng được 160 tổ an ninh Nhân dân, 23 tổ bảo vệ dân phố, 183 đội dân phòng, 23 tổ tuần tra “Dân cử, dân nuôi” và 19 Mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có Mô hình “Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự“ trên địa bàn thị trấn đã được ghi nhận và đánh giá cao. Mô hình dân vận khéo 51 tổ hòa giải với gần 153 thành viên, 57 cán bộ Mặt trận cơ sở là hoà giải viên.

Cơ sở vật chất bảo đảm cho quốc phòng được quan tâm đầu tư xây dựng, bảo đảm chuyển mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương và Nhân dân vào các trạng thái quốc phòng. Bên cạnh bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị, phương tiện, LLVT huyện Di Linh cũng từng bước tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học quân sự vào công tác kỹ thuật địa phương; tham gia nghiên cứu đóng góp phát triển nghệ thuật quân sự và thực hành các loại hình diễn tập, huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức các hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng trong huấn luyện, học tập, công tác, cứu hộ, cứu nạn…

Trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, năm 2022, huyện Di Linh có 135 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên vượt 2%. Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2022, các đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt. Huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức hội thi, hội thao từ huyện đến cơ sở đạt mục đích, yêu cầu đề ra và tham gia hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt thành tích tốt.

Chỉ Huy trưởng Ban CHQS huyện Di Linh cho biết thêm, trong năm, đơn vị đã chỉ đạo diễn tập cho các xã: Đinh Trang Hòa, Hòa Bắc, Hòa Trung, Hòa Nam và Hòa Ninh có một phần thực binh và đạn hơi, thuốc nổ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua diễn tập góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ chỉ huy cơ quan, Ban CHQS xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh khẳng định, những kết quả đã đạt được của LLVT huyện trong năm qua rất đáng ghi nhận. Song bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề đặt ra cần có giải pháp khắc phục. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm, đầu tư xây dựng nền quốc phòng ngang tầm với vai trò nhiệm vụ QS-QP địa phương. Vai trò tham mưu của Ban CHQS xã cho cấp ủy, chính quyền một số xã về chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm chưa thực sự hiệu quả. Công tác huấn luyện có chuyển biến nhưng chưa thật sự vững chắc, công tác tổ chức chuẩn bị giáo án, bài giảng, kế hoạch huấn luyện và vật chất cơ sở huấn luyện ở một số đơn vị còn sơ sài, thiếu đầu tư. Trình độ khai thác, sử dụng vũ khí trang bị trong biên chế của lực lượng dân quân thường trực một số đơn vị còn hạn chế.

Để bảo đảm cho sự phát triển bền vững về kinh tế, ổn định về chính trị, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện Di Linh đã xác định những mục tiêu và đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể trong năm 2023 nhằm xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng lớn mạnh, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGỌC NGÀ