An toàn trên đường dây huyết mạch

Lưới điện được ví như huyết mạch quốc gia, mang nguồn năng lượng cung cấp cho toàn bộ đất nước. Làm sao để bảo vệ an toàn lưới điện, bảo vệ an toàn tính mạng con người, đồng thời giữ gìn an ninh năng lượng là công việc thường xuyên những nơi có đường điện đi qua.

An toàn trên mỗi đường dây. Ảnh: D.Q

Lâm Đồng, tuy là một tỉnh thuộc Tây Nguyên, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ hộ sử dụng điện khá cao, chiếm tỷ lệ 99,86%, số hộ nông thôn sử dụng điện là 202.735 hộ, chiếm tỷ lệ 99,78%. Trên địa bàn Lâm Đồng, lưới điện đan xen khá đa dạng. Lưới 500 kV dài trên 148 km và một trạm biến áp 500 kV đặt tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh là lưới điện quan trọng bậc nhất, chạy xuyên suốt đất nước. Lưới 220 kV dài 306 km, lưới 110 kV dài 435 km, lưới 22 kV dài 3.803 km nội tỉnh vừa bao gồm tài sản của ngành điện, vừa có tài sản của khách hàng. Hàng ngàn km đường dây cáp trời, dây cáp ngầm, hàng ngàn trạm biến áp với con số đầu tư nhiều trăm tỷ đồng là tài sản vô cùng quý giá, đồng thời là huyết mạch, đưa năng lượng tới mọi ngõ ngách trong cuộc sống.

Qua kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, sử dụng điện tiết kiệm và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng, năm 2019, lưới điện 500 kV, lưới điện 220 kV và 110 kV không xảy ra tai nạn điện và sự cố lưới điện do vi phạm hành lang. Tuy nhiên, lưới điện đến 22 kV xảy ra 2 trường hợp tai nạn điện và 3 sự cố lưới điện. Nguyên nhân hai tai nạn điện do người dân chưa cẩn thận trong sinh hoạt dẫn đến bị thương, may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng. Ba sự cố lưới điện xảy ra tại Đạ Huoai, Lạc Dương và Bảo Lâm đều do thiên tai mưa bão, cây gãy đổ gây sự cố. Ngành điện đã nhanh chóng khắc phục, đảm bảo an toàn, thông suốt lưới điện.

Điều đáng mừng cho lưới điện cao áp tỉnh Lâm Đồng là tình trạng an toàn trong an ninh trật tự. Ở tất cả các lưới điện đều không xảy ra việc mất cắp phụ kiện, dù ở những trạm, đường dây đặt nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Đây cũng là tín hiệu mừng cho tình hình kinh tế, an ninh trật tự tại các địa phương, cư dân đã hiểu biết về an toàn lưới điện đồng thời chính quyền kiểm tra, giám sát, bảo vệ rất tốt lưới điện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện khiến an toàn của lưới điện chưa được đảm bảo. Nhiều công trình thi công, nhất là làm đường vào khu sản xuất, múc đất xây nhà, làm nhà lồng trồng rau hoa… vi phạm hành lang an toàn lưới điện, nhất là với lưới điện 22 kV vốn chủ yếu đi vào khu dân cư. Có trường hợp ở huyện Lâm Hà, khi đào đất làm nhà đã gây sạt lở cả móng trụ điện. Hay tại Lạc Dương, cư dân dựng nhà lồng vi phạm ngay hành lang an toàn lưới điện. Những trường hợp vi phạm, các cơ quan chức năng ngay lập tức xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho lưới điện đồng thời đảm bảo tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, sử dụng điện tiết kiệm và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng đánh giá, việc đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn có thể đánh giá là khá tốt, đảm bảo không xảy ra tai nạn cũng như sự cố lớn, ảnh hưởng tới lưới điện. Các đơn vị cung ứng điện, vận hành lưới điện hoạt động hiệu quả, chính quyền địa phương bảo vệ phối hợp tốt, tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên. Cư dân địa phương cũng ý thức về an toàn lưới điện, tiết kiệm điện nên lưới điện trên địa bàn tỉnh hoạt động thuận lợi nhiều năm nay.

Nhưng, vẫn có không ít khó khăn là nguyên nhân tiềm ẩn cho mất an toàn lưới điện. Đó là tình trạng một số cư dân còn thiếu ý thức, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Là việc phát triển sản xuất quá nhanh dẫn đến nhu cầu điện năng lớn trong khi khả năng ngành điện chưa đáp ứng được do nguồn vốn đầu tư còn hạn chế. Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, sử dụng điện tiết kiệm và cung ứng ứng điện tỉnh Lâm Đồng xác định, trong thời gian tới phải làm việc sâu sát hơn, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị cung ứng điện, đơn vị vận hành lưới điện, chính quyền các địa phương để xử lý triệt để các hành vi vi phạm để bảo đảm an toàn lưới điện, giúp nguồn năng lượng an toàn trên các tuyến đường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

DIỆP QUỲNH