Xe bồn mất thắng lùi vào nhà dân

(LĐ online) - Chiều 26/12, một xe bồn chở bê tông bất ngờ mất thắng đã tụt dốc lùi thẳng vào một nhà dân trên đường Lê Hồng Phong (Phường 4, TP Đà Lạt). Vụ tai nạn làm sập, hư hỏng nặng một phần căn nhà và rất may thời điểm trên có 4 người trong nhà nhưng chỉ một người bị xây xát nhẹ.

Hiện trường xe bồn chở bê tông tươi mất thắng lùi vào nhà người dân

Theo bà Trần Hương Lan (46 tuổi) chủ căn nhà số 15 (nằm trong dãy nhà cùng số 15) trên đường Lê Hồng Phong, khoảng 12h30 phút, một chiếc xe bồn chở bê tông xuống dốc trước nhà thì bất ngờ bị mất thắng lùi đuôi xe vào giữa cửa nhà. “Thời điểm trên tôi và con nhỏ đang ở dưới nhà nên chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm. Riêng tại hai phòng ngủ, giáp phòng khách có em Võ Huỳnh Thiên Thy (22 tuổi) và một người bạn gái ở trọ nhà tôi nhưng may mắn em Thy chỉ bị xây xát ở chân khi xe bồn tông sập một phần phòng khách” - bà Lan nói.

Thông tin ban đầu, chiếc xe bồn trộn bê tông (chưa rõ danh tính tài xế) chạy xuống hẻm Mười Lời gần đó để đổ bê tông làm đường thì bất ngờ mất thắng khi mới lùi xuống dốc được khoảng 3m. Tại hiện trường, ngoài phòng khách bị sập một phần, rất nhiều đồ đạc bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt, Công an Phường 4 cùng xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Do chiếc xe bồn chở bê tông tươi rất nặng nên tới 14h40 phút, các xe cẩu mới kéo thành công xe xe bị nạn lên đường. Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đang khẩn làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hi hữu nêu trên.

C.THÀNH