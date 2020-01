Đi chúc tết, một tài xế uống rượu, bia bị phạt 35 triệu đồng

(LĐ online) - Một tài xế đi chúc tết người thân tối 28/1 (mùng 4 tết) có nồng độ cồn 0,498 mg/ lít khí thở. Theo quy định tại Nghị định 100/2019 có hiệu lực ngày 1/1/2020, tài xế trên bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Tổ công tác lập biên bản với ông B., có nồng độ cồn ở mức 0,498 mg/ lít khí thở

Khoảng 21 giờ tối 28/1, Tổ công tác gồm Đội CSGT Công an TP Đà Lạt, Phòng CSGT Công an tỉnh, Kiểm soát quân sự Bộ CHQS tỉnh, lực lượng điều lệnh Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Công an Phường 9 đã ra quân kiểm tra lái xe vi phạm nồng độ cồn khu vực đường Quang Trung (Phường 9, TP Đà Lạt) theo kế hoạch.

Sau 1 giờ kiểm tra khoảng gần 100 lượt xe máy và xe ô tô, Tổ công tác đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp có đồng độ cồn trong máu ở mức cao. Trong đó, ông P.T.B (51 tuổi, ngụ Phường 7, TP Đà Lạt) lái xe bán tải có nồng độ cồn ở mức 0,498 mg/ lít khí thở. Ông B. giải thích với Tổ công tác đi chúc tết người thân nên có uống rượu, bia quá chén. Đội CSGT Công an Đà Lạt đã lập biên bản đưa xe về trụ sở tạm giữ 7 ngày. Theo quy định tại Nghị định 100, tài xế trên bị phạt hành chính ở mức cao nhất 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Thiếu tá Nguyễn Đình Hưng - Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết, trong 3 ngày nghỉ tết (từ mùng 1 và mùng 3), Đội CSGT Công an TP Đà Lạt phối hợp với các lực lượng kiểm tra các tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ và phát hiện xử lý 3 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm. Riêng 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tối mùng 4 tết, trường hợp ông B. điều khiển ô tô vi phạm là trường hợp lái xe ô tô thứ 2 trên địa bàn có nồng độ cồn vi phạm ở mức trên 0,4 mg/ lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao nhất đối với tài xế xe ô tô uống rượu bia theo Nghị định 100.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết thêm: Trước, trong và sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán 2020, lực lượng CSGT tỉnh liên tục phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó có kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông để người dân đón tết Nguyên đán vui tươi và an toàn.

C.THÀNH