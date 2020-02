Học sinh Mầm non nghỉ học nhiều, bậc THCS, THPT các em đi học bình thường

(LĐ online) - Mặc dù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tới thời điểm này chưa ghi nhận ca bệnh nào nghi nhiễm virus Corona nhưng tới sáng nay (ngày 3/2), các phụ huynh có con theo học bậc học mầm non do lo ngại đã cho con em mình nghỉ khá nhiều.

Một lớp học bậc tiểu học trên TP Đà Lạt sáng nay, hầu hết 90% đều đeo khẩu trang theo khuyến cáo của nhà trường

Ghi nhận sáng nay, ngày đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đa số các trường mầm non trên địa bàn TP Đà Lạt đều có số lượng lớn học sinh nghỉ học.

Tại Trường Mầm non 9 (Phường 9, TP Đà Lạt), sĩ số toàn trường có 484 cháu thì có 268 cháu nghỉ học (chiếm 55%) trong sáng nay. Cô Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Đa số phụ huynh đều có tâm lý lo lắng khi cho con em đến trường. Tuy nhiên hiện tại, trường chưa nhận được thông báo nào của cơ quan chức năng về việc tạm thời cho các cháu nghỉ học nên vẫn duy trì các lớp học bình thường.

Trước đó, Trường Mầm non 9 đã tiến hành tổng dọn vệ sinh trước khi đón các cháu trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết. Các giáo viên cũng theo dõi sát tình hình sức khoẻ của các cháu. “Có ý kiến cho học sinh nghỉ học một thời gian để phụ huynh yên tâm hơn, sau đó học bù vào thời gian sau nhưng chúng tôi đang đợi chỉ đạo từ lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố. Thực tế là phụ huynh vẫn đợi thông báo nghỉ từ trường để cho các cháu ở nhà hoặc tìm người ở nhà trông cháu, nên dự kiến số học sinh nghỉ học ngày mai sẽ còn tăng thêm”- Cô Hương chia sẻ.

Tương tự, ghi nhận các trường mần non tại địa bàn Phường 1, 2, 6… hầu hết lãnh đạo nhà trường đều cho biết số lượng các cháu đi học ngày đầu năm giảm mạnh từ 30-50%. Nguyễn nhân theo lãnh đạo các trường một phần đặc thù của bậc mầm non, các cháu thường nghỉ học ngày đầu sau dịp tết Nguyên đán. Đồng thời, nguyên nhân chính vẫn là do phụ huynh học sinh lo ngại virus Corona nên cho con em tạm nghỉ học.

Học sinh bậc tiểu học đeo khẩu trang phòng, chống dịch virus Corona

Còn tại trường Tiểu học Mê Linh (Phường 4, TP Đà Lạt), thầy Võ Ngọc Minh – Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: Đến 8 giờ sáng 3/2, tổng số học sinh vắng trên toàn trường là 156 em. Trong đó, có những trường hợp vắng vì sốt, cảm hoặc gia đình cho nghỉ để tự cách ly con mình tiếp xúc với chỗ đông người trước tình hình dịch Corona. Trong tuần học này, trường Tiểu học Mê Linh cũng tạm thời dừng lịch bán trú cho học sinh để tránh lây nhiễm. “Hôm qua (ngày 2/2), để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, trường Tiểu học Mê linh cũng đã huy động toàn bộ giáo viên và nhân viên để tổng vệ sinh trường học”- thầy Minh cho hay.

Chị Phạm Thị Linh Trang – cán bộ Y tế trường Tiểu học Mê Linh cho biết: Từ ngày hôm qua, trường đã thông báo đến tất cả phụ huynh tự trang bị khẩu trang y tế, bình nước uống riêng cho mỗi học sinh. Đồng thời, trang bị nước rửa tay tại các lớp học. Tại buổi chào cờ sáng nay, thầy Hiệu trưởng cũng đã phổ biến, tuyên truyền đến các em học sinh các kỹ năng để từ phòng tránh dịch cho mình. Ghi nhận tình hình tại các lớp học, tất cả các em học sinh và giáo viên đều mang khẩu trang đầy đủ.

Mặc dù vẫn đưa con đến trường để không bị chậm lịch học, nhưng tâm lý các phụ huynh vẫn không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Chị Thu Hằng (Phường 4), có con đang học lớp 1, chia sẻ: “Chúng tôi vẫn cập nhật thông tin từ nhà trường để kịp thời nắm bắt tình hình. Đồng thời, dặn dò bé khi đến lớp không nên uống nước chung với các bạn, mang khẩu trang đầy đủ, hạn chế đưa con đến nơi đông người nếu không cần thiết”.

Trong khi bậc học Mầm non và Tiểu học có tình trạng phụ huynh lo ngại cho con em nghỉ học để phòng, chống virus Corona thì ở bậc học THCS và THPT học sinh gần như giữ nguyên sĩ số. Thầy Nguyễn Văn Trai - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn cho biết tổng sĩ số hai bậc học là 2.428 học sinh và trong sáng nay, số lượng học sinh nghỉ rất ít với các nguyên nhân khác nhau. Lãnh đạo Trường THCS Phan Chu Trinh (Phường 10, TP Đà Lạt) cũng cho biết sĩ số trường có 1.154 học sinh nhưng do nhà trường phổ biến, tuyên truyền tới các em và phụ huynh các biện pháp phòng, chống dịch Corona… tốt nên gần như 100% các em đi học đầy đủ trong sáng ngày 3/2.

Chị Phạm Thị Linh Trang - cán bộ Y tế Trường Tiểu học Mê Linh nói trường đã chủ động trang bị nước dung dịch rửa tay cho học sinh từ ngày 2/2

Trao đổi với chúng tôi trưa cùng ngày, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết quan điểm của Sở và từ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay địa phương chưa xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm vi rút Corona nên chưa tới mức cho học sinh nghỉ học như các tỉnh, thành khác trên cả nước. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh sẽ được ngành giáo dục tập trung thực hiện trên tinh thần cao nhất.

“Sở đã tuyên truyền tới lãnh đạo các trường, phụ huynh học sinh công tác chủ động phòng, chống dịch. Nhà trường vệ sinh sạch sẽ, khử trùng… trước ngày các em nhập học. Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo tất cả các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh là trong 2 tuần tới sẽ tạm thời ngưng toàn bộ các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động học thêm, dạy thêm trong và ngoài nhà trường có đông người tham gia...”- vị đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhấn mạnh.

VIỆT QUỲNH - CHÍNH THÀNH