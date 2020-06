Đà Lạt: Thành lập thêm 50 mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt cùng Công an các phường, xã trên địa bàn và các tổ chức đoàn thể ở địa phương đang lần lượt tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động thêm 50 mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 28 mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và 22 “Tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Như vậy, đến nay, toàn TP Đà Lạt đã có trên 440 mô hình liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được xây dựng, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển KT-XH tại địa phương.

ĐAM TRỌNG