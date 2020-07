An toàn trên đường điện dân sinh

Điện là nhu cầu sống còn với đời sống và nền kinh tế của cả nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng. Làm sao để những dòng điện “chảy” tới từng ngôi nhà, từng ngõ xóm, cơ quan, doanh nghiệp… một cách an toàn là công việc của những cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành điện và sự tham gia của cả cộng đồng.

Phát dọn hành lang an toàn lưới điện tại Đà Lạt

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Điện lực Lâm Hà, một huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp cho biết, việc quản lý, bảo vệ an toàn trên đường dây với địa phương như Lâm Hà không dễ dàng. Đường điện thường đi qua các khu sản xuất nông nghiệp, việc cây ăn trái mọc cao, ảnh hưởng tới an toàn đường dây xảy ra khá phổ biến. Rồi việc thi công các nhà ở dân cư, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng rất nhiều trường hợp có nguy cơ cao ảnh hưởng tới an toàn lưới điện. Đặc biệt, do đặc thù nông thôn miền núi, dân cư ở thưa, địa phương cũng ít chú ý tới an toàn lưới điện nên nhiều công trình thi công trong điều kiện hết sức nguy hiểm. Ngành điện ngoài việc chủ động phát quang dọn cây, dọn dẹp hành lang an toàn lưới điện, còn phải phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân dọn dẹp, tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn, chặt bớt cây quá cao vướng vào dây điện. Nhiều trường hợp cây cối vươn cao ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, nhưng việc vận động xử lý rất khó do cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bơ…, nông dân đang có thu hoạch nên khó để chặt ngọn.

Khác với đặc thù địa phương vùng nông nghiệp như Lâm Hà, thành phố Đà Lạt lại gặp khó khăn khác trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Ông Nguyễn Văn Trí, Phó Giám đốc Kỹ thuật Điện lực Đà Lạt cung cấp: “Thành phố có 350 km đường dây trung thế, 650 km đường dây hạ thế. Hầu hết đường dây đều đi trên các tuyến phố, các khu dân cư đông đúc. Hoạt động xây dựng nhà dân là hoạt động gây nguy hiểm nhất với an toàn lưới điện, sau đó là việc cây xanh đường phố ngày càng cao, vi phạm vào hành lang lưới điện”. Ông Trí cho biết, từ ngày 15-18 hàng tháng, Điện lực Đà Lạt phải cử 70 cán bộ, công nhân kỹ thuật kiểm tra trên 1 ngàn km đường dây, đánh giá mối nguy để có biện pháp xử lý. Như những tháng đầu mùa mưa, ngành điện phải huy động lực lượng lớn đi phát quang, dọn dẹp an toàn hành lang lưới điện, giảm thiểu những nguy cơ nhà đổ, cây đổ, ảnh hưởng tới an toàn điện.

Thông tin từ Công ty Điện lực Lâm Đồng cung cấp, hiện Công ty quản lý trên 8 ngàn km đường dây trung thế và hạ thế, 3 trạm biến áp trung gian với tổng dung lượng 18.200 kVA, 5.850 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 753.621 kVA đưa điện tới phục vụ dân sinh và sản xuất. Đặc điểm của đường điện Lâm Đồng là trải trên diện tích rất rộng và dài, dân cư thưa thớt, đường dây chạy qua nhiều vùng đồi núi. Với xấp xỉ 1 ngàn cán bộ, công nhân viên - người lao động, công ty phải phục vụ trên 400 ngàn khách hàng. Vì vậy, áp lực tới hoạt động bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là rất lớn, nhất là khi Lâm Đồng bước vào mùa mưa bão, rất dễ gây sự cố ảnh hưởng tới lưới điện. Vì vậy, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện là nhiệm vụ được công ty hết sức chú trọng.

Mỗi ngày làm việc, tại từng Điện lực các huyện, thành phố đều có 30 phút sinh hoạt an toàn đầu giờ. Từng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động báo cáo công việc, rút kinh nghiệm những hoạt động đã thực hiện, báo cáo những kế hoạch trong ngày. Mỗi vụ việc nảy sinh đều được báo cáo, đánh giá, xem xét cụ thể và có hướng xử lý. Đặc biệt, các hoạt động bảo đảm an toàn cho người lao động, cho trạm, cho đường dây được chú ý xử lý nhanh chóng, kịp thời. Công ty thường xuyên vận động khách hàng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm an toàn lưới điện. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp, đường dây được công ty thực hiện thường xuyên, định kỳ, đảm bảo cả hệ thống hoạt động an toàn nhất trong mọi điều kiện.

Đi đôi với phục vụ nhanh chóng, thuận lợi là bảo đảm giữ an toàn cho lưới điện, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của Điện lực Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn công ty xảy ra 48 vụ sự cố đường dây 22 kV, 7 vụ sự cố đường dây 110 kV, tăng khá nhiều so cùng kỳ 2019. Vì vậy, Công ty Điện lực Lâm Đồng tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão 2020.

DIỆP QUỲNH