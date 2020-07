Đam Rông: Xe tải ben làm gãy cột điện và hư hỏng trạm biến áp gây mất điện nhiều giờ

(LĐ online) - Đến 9 giờ 30 phút, sáng ngày 1 tháng 7, Công nhân điện lực huyện Đam Rông vẫn đang sửa chữa đường dây trung thế sau 1 vụ tai nạn liên quan đến xe ben kéo gãy cột điện, làm hư hỏng trạm biến áp 250 KVA tại khu vực thôn 2, xã Liêng S’rônh. Vụ tai nạn làm mất điện tại địa bàn thôn 1 và thôn 2 xã Liêng S’rônh trong nhiều giờ.

Các đơn vị đang phối hợp khắc phục hậu quả gãy cột điện

Theo công an xã Liêng S’rônh: Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 30 tháng 6, xe tải ben biển số 51D - 33107 do tài xế Hoàng Văn Hiệp, ở tỉnh Đắc Nông điều khiển hướng từ UBND xã ra Quốc lộ 27 do không hạ ben nên thùng xe đã kéo dây điện trung thế băng qua đường làm đứt dây, gãy cột điện và làm hư hỏng trạm biến áp. Rất may không có thiết hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Liêng S’rônh đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Hiện nay, Điện lực huyện Đam Rông đang phối hợp với đơn vị chủ xe là Công ty bê tông nhựa Đức Trọng đóng tại địa bàn thôn 2, xã liêng S’rônh khắc phục hậu quả.

VĂN TÂM