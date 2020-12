Đề xuất không tiếp tục tích nước hồ Đinh Trang Thượng II

(LĐ online) - Ngày 11/12, ông Trịnh Quang Ứng - Giám đốc Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng) cho biết: Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh), Trung tâm đã đề xuất không tích nước công trình cho đến khi công trình được khắc phục sự cố thấm nước. Các cơ quan chức năng cũng đã vận động 6 hộ dân tạm thời di dời khỏi hạ du hồ chứa.

Hồ Đinh Trang Thượng II sau khi tích nước đã xuất hiện nhiều vết thấm rò rỉ qua thân và vai đập, gây nguy cơ mất an toàn hồ chứa, đe dọa trực tiếp tới tính mạng, tài sản của một số hộ dân

Theo ông Ứng, khi thực hiện tích nước để phục vụ sản xuất và đạt đến cao trình 949,86 m, hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II đã xảy ra hiện tượng thấm, rò rỉ qua thân và vai đập, gây nguy cơ mất an toàn hồ chứa, đe dọa trực tiếp tới tính mạng, tài sản của một số hộ dân sinh sống dưới khu vực chân đập.

Cụ thể, tại mái hạ lưu xuất hiện 7 điểm rò rỉ nước cách thân đập 1 m, tại tràn xả lũ và vai đập xuất hiện nhiều vị trí nước chảy thành dòng nhỏ. Trước tình hình trên, Trạm Quản lý khai thác thủy lợi Di Linh đã thực hiện điều tiết nước qua cống nhằm hạ mực nước hồ xuống 1 m và sẽ tiếp tục hạ thêm nếu tình trạng thấm vẫn tiếp tục xảy ra. Đồng thời, vận động 6 hộ dân tạm thời di dời tài sản và con người khỏi hạ du hồ chứa; phối hợp cùng với chính quyền địa phương sẵn sàng công tác ứng cứu khi có sự cố xấu nhất xảy ra.

Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét không thực hiện tích nước hồ chứa trong mùa mưa năm 2020 và điều tiết đảm bảo hạ mực nước ở cao trình không còn xuất hiện hiện tượng thấm và rò rỉ cho đến khi đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Bố trí nguồn kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để kiểm tra, khảo sát đánh giá an toàn đập và khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cồng trình và phục vụ cho sản xuất.

HOÀNG SA