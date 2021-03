Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Nam Bộ nắng nhiều trong Ngày quốc tế phụ nữ

Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, rét về đêm và sáng, độ ẩm không khí cao, ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-25 độ C.

Người dân Thủ đô mua hoa tại chợ hoa Quảng An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần từ ngày 8-14/3, Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, rét về đêm và sáng, độ ẩm không khí cao, ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-25 độ C.

Nam Bộ nắng và khô nóng kéo dài 9-10 giờ trong ngày, miền Đông Nam Bộ có nhiều điểm nhiệt độ cao 32-35 độ C, có điểm đạt 36 độ C, độ ẩm trong không khí thấp.

Trong điều kiện trời lạnh ẩm, bệnh cúm mùa thường gia tăng trong mùa Xuân. Các bác sỹ khuyến cáo người cao tuổi dễ mắc các chứng bệnh cúm, bệnh thường nặng và dễ xảy ra biến chứng viêm phổi, có những diễn biến xấu khó lường. Các bệnh mãn tính, huyết áp, tim mạch và hen phế quản cũng thấy bệnh dễ tái phát...

Người cao tuổi cần duy trì nền nếp sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ; thường xuyên mặc đủ ấm, chú ý giữ ấm đầu, cổ, ngực, đôi bàn chân, giữ môi trường sống trong sạch, tránh xa khói bụi ô nhiễm, tập thể dục phù hợp sức khỏe. Khi có triệu chứng bất thường trong cơ thể, người cao tuổi nên đi khám bệnh ngay.

Ngày và đêm 8/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

(Theo Vietnam+)