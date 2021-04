Đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Lâm Đồng đã và đang đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân trên toàn tỉnh, tập trung lực lượng đảm bảo việc tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD liên tục, ít nhất 15 giờ mỗi ngày từ 7 giờ đến 22 giờ, có nơi làm việc từ 5 giờ đến 24 giờ. Trong quá trình thu thập hồ sơ CCCD đã thực hiện đúng theo quy trình của Bộ Công an; lực lượng công an cũng áp dụng nhiều phương pháp nhằm rút ngắn thời gian thu thập hồ sơ cấp CCCD góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Lực lượng công an làm CCCD cho người dân

Thông tin từ Phòng PC 06, đến nay, Lâm Đồng đã thu thập thông tin dân cư của 100% công dân trong diện phải thu thập; kiểm tra, phúc tra 99,95% thông tin dân cư đã thu thập, đảm bảo thông tin của công dân là đầy đủ, chính xác, được bổ sung, cập nhật kịp thời. Công an tỉnh cũng đã lắp đặt và bước đầu đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tỉnh đến tận cấp xã và đào tạo, bố trí đủ nguồn nhân lực có trình độ, năng lực để triển khai thực hiện quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hiệu quả.

Tuy nhiên, Phòng PC 06, Công an tỉnh cũng cho biết, do lượng công dân trong diện cấp CCCD rất lớn cùng với mục tiêu đặt ra là đến 30/6/2021 sẽ hoàn thành 951.600 CCCD toàn tỉnh nên khá áp lực về thời gian thực hiện. Hơn nữa, quá trình tổ chức thực hiện cho thấy vẫn còn nhiều công dân không cung cấp đủ thông tin khi lực lượng công an tiến hành thu thập thông tin dân cư nên việc làm CCCD chưa thuận lợi, kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, cũng còn một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính ưu việt của thẻ CCCD gắn chíp điện tử nên chưa nhiệt tình phối hợp với lực lượng công an khi thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Bên cạnh những khó khăn, cũng có nhiều điểm thuận lợi, như việc tổ chức cấp CCCD hiện đang được Bộ Công an, UBND tỉnh hết sức quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nên thủ tục nhanh gọn, lệ phí cũng được giảm 50%. Đây cũng là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy người dân tích cực thực hiện nghĩa vụ. Lực lượng cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD cũng được đào tạo, tập huấn, vững về nghiệp vụ, sử dụng thành thạo thiết bị, tinh thần phục vụ và thực hiện nhiệm vụ cao... nên cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho công dân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai cấp CCCD gắn chíp lần này sẽ góp phần tạo dựng được “Cơ sở dữ liệu về thông tin của công dân” đồng bộ trên toàn quốc với độ chính xác cao, đầy đủ. Thẻ CCCD có gắn chíp điện tử được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn ISO, ICAO năm 2020 của quốc tế và Việt Nam. Thẻ có độ bền cao, có hình thức đẹp và dễ sử dụng. Thẻ CCCD tích hợp nhiều trường thông tin, ảnh chân dung, thông tin sinh trắc học (ảnh của vân tay). Mỗi người dân chỉ có 1 số CCCD duy nhất, đảm bảo truy nguyên đồng nhất về 1 con người, hạn chế tối đa nguy cơ làm giả căn cước, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của công dân. Công dân sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp điện tử để làm tất cả các thủ tục và giao dịch... không phải mang theo nhiều loại giấy tờ, giảm được thời gian và chi phí, thuận tiện cho mọi hoạt động của công dân. Ngoài ra, qua triển khai dự án, thông tin của người dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu CCCD và cùng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thống nhất, quản lý.

Với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an Lâm Đồng cho biết, sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đáp ứng kỳ vọng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sớm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

NGUYÊN THI