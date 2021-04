Đạ Huoai: Tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp lễ 30/4 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

(LĐ online) - Ngày 16/4, Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30/4 - 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ cùng công an các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn trên các địa bàn và tuyến trọng điểm. Tổ chức quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, với quyết tâm không được phép bị động, bất ngờ.

Theo đó, Công an huyện Đạ Huoai giao nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, thu mua phế liệu ký cam kết không nhận cầm cố, thực hiện các giao dịch, mua bán tài sản không có nguồn gốc rõ ràng; triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tới mức thấp nhất có thể; tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 80% và phấn đấu không để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và đảm bảo kết quả trên 90% tin báo được xử lý.

Toàn cảnh lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT dip lễ và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công an huyện Đạ Huoai

Cùng với đó, hạn chế không để xảy ra các vụ cháy, nổ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, với mục tiêu giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Đặc biệt, Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Qua đó, đảm bảo để người dân có được kỳ nghĩ lễ an toàn, vui tươi và sum vầy; đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HẢI ĐƯỜNG