Kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 45 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm kiềm chế, làm giảm từ 5-10% tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ...

Nhằm triển khai, thực hiện tốt nhất Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 22/5/2019 để triển khai thực hiện; UBND tỉnh cũng có kế hoạch số 3302/KH-UBND, ngày 3/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 85 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 45 - KL/TW để nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở này, căn cứ vào tình hình thực tế, các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Theo ghi nhận, thời gian qua, các ban, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông theo chủ đề. Cụ thể, năm 2019 thực hiện chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Đối với Sở Giao thông vận tải, đã thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, gắn với thúc đẩy xã hội hóa trên các lĩnh vực như thu hút đầu tư xây dựng, khai thác hệ thống bến, bãi đậu xe; đầu tư khai thác xe buýt phục vụ, giao thông công cộng; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là đầu tư các dự án, công trình cấp bách, khẩn cấp có khả năng điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, bảo đảm an toàn, chống ùn tắc và giảm TNGT... UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 15/5/2019 về việc nghiêm cấm xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh. Song song đó, các ban, ngành, đoàn thể thời gian qua đã chú trọng tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông sâu rộng hàng năm. Trong đó đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Nhiều công trình giao thông trọng điểm, tuyến đường trục chính, đường đến các khu du lịch, đường liên huyện và đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp trong thời gian qua.

Công an tỉnh cũng xây dựng, triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; kế hoạch phòng chống đua xe trái phép; các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; các kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng ngừa, kéo giảm TNGT, phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, bão lũ. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Công an tỉnh đã triển khai 15 đợt cao điểm, 11 chuyên đề về xử lý vi phạm, tổng kiểm soát phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông. Trọng tâm là các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, xe quá tải trọng, xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh, vượt ẩu, phòng chống “xe dù, bến cóc”, phòng chống đua xe trái phép, xe tải chở vật liệu xây dựng.

Đáng ghi nhận, lực lượng công an hai năm gần đây cũng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên các mặt quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung các lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm, điều tra giải quyết TNGT... theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã ký kết phối hợp với ngành bưu điện về chuyển trả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy tờ bị tạm giữ - tiền xử phạt do vi phạm hành chính qua dịch vụ bưu chính. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân hoàn thành các thủ tục liên quan đến quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đơn giản, thông thoáng, thuận tiện.

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành, các địa phương và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng đã và đang truyền tải được nhiều thông điệp sâu sắc, mạnh mẽ đến người tham gia giao thông. Hai năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốt trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh COVID -19. TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông cũng đang từng bước được nâng lên; việc xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép đã được giải quyết cơ bản; không để phát sinh các vụ việc gây mất ANTT trên tuyến giao thông.

Có thể nhận xét rằng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo thống kê, tính từ tháng 6/2019 đến tháng 1/2021, TNGT đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 279 vụ, làm 186 người chết, 168 người bị thương, hư hỏng 289 xe mô tô, 233 xe ô tô, 19 phương tiện khác. Trong đó va chạm giao thông 32 vụ tai nạn, ít nghiêm trọng 70 vụ, nghiêm trọng 168 vụ, rất nghiêm trọng 9 vụ. TNGT đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. So với thời gian trước liền kề giảm 16 vụ, giảm 16 người chết, giảm 28 người bị thương.

NGUYỄN NGHĨA