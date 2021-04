Trên 5.000 lao động được giải quyết việc làm

Theo UBND tỉnh, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, song trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 5.800 người, tăng 570 người so cùng kỳ, đạt 20% kế hoạch năm. Cụ thể, tạo việc làm mới cho 1.830 lao động, tăng 440 người so cùng kỳ, đạt 20,3% kế hoạch; xuất khẩu lao động 101 người, tăng 26 người so cùng kỳ, đạt 14,4% kế hoạch. Đặc biệt, lao động đến từ các vùng có dịch COVID-19 được rà soát, cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, tình hình đào tạo nghề và công tác bảo trợ xã hội được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã đào tạo được 4.144 lao động, tăng 10,4% so với cùng kỳ, đạt 11,8% kế hoạch; quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 822 người và giới thiệu việc làm cho 876 người.

K.NHIÊN