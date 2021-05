(LĐ online) - Chiều 20/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hoả tốc gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021.

Các phương tiện xe tải, xe container không lưu thông vào các tuyến đường có điểm bỏ phiếu của cử tri trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và giao thông trong ngày bầu cử 23/5

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn các phương tiện xe tải, xe container hạn chế lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố, thị trấn; đặc biệt là không đi vào các tuyến đường có điểm bỏ phiếu của cử tri, trong thời gian từ 5 giờ đến 14 giờ ngày 23/5/2021.

Kiểm tra, rà soát và thực hiện việc lắp đặt tạm các biển báo, bảng hướng dẫn giao thông để các phương tiện xe tải, xe container không lưu thông vào các tuyến đường có điểm bỏ phiếu của cử tri trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian nêu trên; đồng thời, bố trí lực lượng công an và các lực lượng khác hướng dẫn các phương tiện lưu thông trật tự, an toàn tại các điểm bỏ phiếu của cử tri trong thời gian diễn ra bầu cử.

C.PHONG