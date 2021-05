Đơn Dương: Ra mắt mô hình điểm ''Xã không có tội phạm, tệ nạn ma túy''

(LĐ online) - Chiều 20/5, tại xã P’roh, Công an huyện Đơn Dương tổ chức ra mắt mô hình điểm "Xã không có tội phạm, tệ nạn ma túy". Phấn đấu cuối năm 2021 trên địa bàn xã P’roh không có tệ nạn, tội phạm ma túy.

Lý do thành lập mô hình là trong những năm qua trên địa bàn xã nói riêng, huyện Đơn Dương nói chung, tình hình tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi; đối tượng sử dụng và người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng trong xã hội, nhất là trong giới trẻ. Những tiêu cực trên đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã đã phối hợp với Công an huyện đưa 1 đối tượng nghiện đi cơ sở cai nghiện bắt buộc và lập hồ sơ đưa 7 đối tượng sử dụng ma túy vào diện quản lý giáo dục tại xã theo Nghị định 111 của Chính phủ.

Hiện, trên địa bàn xã vẫn còn một số đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, trộm cắp, đối tượng hoạt động tín dụng đen, vẫn còn thanh niên tụ tập lén lút, nhen nhóm sử dụng ma túy trong cộng đồng dân cư, tại nhà trọ, lán trại... Vì vậy, việc thành lập mô hình “Xã không có tệ nạn, tội phạm ma túy” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cùng với việc ra mắt mô hình, UBND xã đã ban hành quy chế, lập Ban điều hành gồm 3 đồng chí và 18 thành viên là đại diện các thôn, cơ quan, ban, ngành của xã.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt mô hình, đồng chí Võ Tấn Linh - Phó Trưởng Công an huyện Đơn Dương nhấn mạnh: Ban chỉ đạo 138 xã, Ban điều hành, các thành viên, các ban, ngành, đoàn thể trong xã P’roh phải thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác nắm tình hình trong Nhân dân, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình, vận động quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy.

AN NHIÊN