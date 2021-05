Tháng 5 - Tháng sẻ chia, đồng cảm

Tháng 5, tháng của những ngày rất quan trọng với người lao động, tháng có ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày tôn vinh những người công nhân, những người lao động khắp mọi miền. Giữa dịch COVID-19 đang bùng phát khắp thế giới và những ngày chống dịch căng thẳng của Việt Nam, tháng 5 vẫn lan tỏa tình yêu thương trọn vẹn.

Khu công vụ của Trường Tiểu học Đưng K’Nớ được Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương sửa chữa khang trang, sạch đẹp

Thầy Nguyễn Thanh Hòa, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đưng K’Nớ, một trường vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương rất xúc động khi nhà trường nhận được món quà từ Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương. Đó là công trình nhà công vụ của trường vừa được sửa sang sạch sẽ, gọn gàng, an toàn ngay trước khi những cơn mưa cao nguyên sắp đổ xuống. Thầy Hòa bảo, trường vùng sâu, giáo viên nhiều người từ các địa phương ở xa tới, sống ngay trong khu nhà công vụ. Đã xây hơn 10 năm, những căn phòng xuống cấp nghiêm trọng, tường ẩm mốc mọc rêu, trần nhà xập xệ, hệ thống cửa kính lung lay. Cuộc sống của những thầy cô giáo trong khu nhà công vụ vừa mất an toàn, vừa thiếu tiện nghi. Vì vậy, khi món quà của Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương được trao tặng cho trường, với khu nhà được sửa chữa lại hoàn toàn, mới mẻ, sạch sẽ, gọn gàng, thầy và cả trường đều mừng vì từ nay, các thầy cô giáo xa nhà có chỗ để sinh hoạt an toàn, tiện nghi, an tâm với việc dạy dỗ các em nhỏ.

Không chỉ có một nhà công vụ được sửa chữa mới, ông Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, còn rất, rất nhiều tình yêu thương, trân trọng được gửi tới đội ngũ người lao động. Ông Hoàng Liên cho biết, chưa hết tháng 5/2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.500 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 700 triệu đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 11 căn nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 470 triệu đồng; có 450 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gửi về Tổng Liên đoàn. Trên 50 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp để "Cảm ơn người lao động" đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh; thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp. Hàng tỷ đồng đã được các cấp công đoàn, Nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành, trao tới những người lao động giữa đại dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các cấp công đoàn không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021, mà chuyển sang hình thức từng công đoàn cơ sở trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nhằm tránh tập trung đông người.

Nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực hướng tới người lao động khắp Lâm Đồng. Từ tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” ở huyện Đơn Dương, tặng 88 suất quà cho người lao động khó khăn tại Đà Lạt, sửa chữa nhà công vụ giáo viên ở Lạc Dương cho đến xây mới nhà ở cho cán bộ y tế ở Đam Rông..., tất cả hoạt động đều hướng tới những người lao động. Thiếu hụt hơn so với những năm trước là tháng 5 năm nay không được tổ chức các sân chơi thể thao, văn nghệ sôi nổi vì lý do dịch bệnh. Nhưng điều không thiếu là tình cảm của cộng đồng, lòng tri ân của doanh nghiệp, sự đồng hành của tổ chức công đoàn với người lao động, cùng phấn đấu vì một đội ngũ người lao động giàu ý chí, sức mạnh

Không chỉ sẻ chia tình cảm, Tháng Công nhân 2021 còn ghi dấu ấn với hoạt động trọng đại, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp công đoàn vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi công dân, cầm lá phiếu đi bầu với tinh thần tích cực và sự lựa chọn sáng suốt. Và bên cạnh hưởng ứng bầu cử, các đơn vị tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu công nghiệp và nơi tập trung đông công nhân lao động. Dịch bệnh chưa biết đến khi nào kết thúc, người lao động vừa thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, vừa phòng, chống dịch, giữ an toàn cho bản thân và cho cả cộng đồng.

DIỆP QUỲNH