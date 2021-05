Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở Lộc Bảo

Xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn trải rộng ở 4 thôn với 1.223 hộ, 4.303 nhân khẩu; trong đó, 75% là đồng bào dân tộc thiểu số Châu Mạ, Mường, Dao, Tày, Nùng, H’Mông. Để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, một trong những nội dung được Công an huyện Bảo Lâm triển khai là vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Mặc dù so với trước đây, tình hình an ninh trật tự ở Lộc Bảo đã được cải thiện đáng kể, số vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đã giảm khá nhiều, nhưng do tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, một số hộ lại sống ở khu vực khá xa xôi hẻo lánh, trong các chòi, lán tạm bợ nên vẫn còn tình trạng một số người dân giữ thói quen tự chế hoặc tàng trữ một số loại vũ khí thô sơ để săn bắn và phòng thân khi đi rừng. Để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, thời gian qua, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm tại các thôn, phối hợp Đội phong trào, Đội hành chính Công an huyện Bảo Lâm tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ rừng và giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Theo thống kê, từ khi triển khai kế hoạch của ngành dọc cấp trên, của tỉnh và của Ban chỉ đạo huyện về công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Lộc Bảo đã vận động người dân giao nộp được 22 súng tự chế, trong đó có 15 súng kíp, 7 súng cồn; đồng thời, đấu tranh bắt giữ 2 đối tượng mua 1 khẩu súng hơi và thiết bị súng qua mạng cũng như truy thu thêm 1 khẩu súng kíp. Lực lượng công an cũng đã tranh thủ vận động, tổ chức ký cam kết cho 50 trường hợp không sử dụng, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, công tác vận động toàn dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng gặp khá nhiều khó khăn. Công tác vận động, tuyên truyền được tổ chức, nhưng do tư tưởng một số bộ phận nhỏ người dân còn giữ thói quen săn bắn thú rừng để làm thực phẩm nên vẫn còn lén lút săn bắn trái phép. Vì vậy mà vẫn còn một số người tiếp tục chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Một số hộ đồng bào vẫn còn tư tưởng muốn lưu giữ các vũ khí, công cụ hỗ trợ trước đây để lại, coi đó như là kỷ niệm của gia đình, dòng họ nên cũng vẫn chưa tự nguyện, tự giác giao nộp.

Để tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng của con người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn, góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, xã Lộc Bảo tiếp tục phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện cũng như chính quyền, đoàn thể tại địa phương không ngừng tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ còn lưu giữ, không để người dân tiếp tục chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép. Trong đó, chú trọng nội dung tuyên truyền thiết thực, dùng lợi ích vật chất như tặng gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tự nguyện giao nộp, đề xuất lãnh đạo các cấp khen thưởng kịp thời những người có thành tích vận động được nhiều quần chúng nhân dân giao nộp. Bên cạnh đó, lực lượng công an, chính quyền địa phương cũng tranh thủ sự ủng hộ của những người cao tuổi và những người có uy tín như già làng, trưởng bản để vận động gia đình, dòng họ và Nhân dân tiếp tục giao nộp giúp việc quản lý đi vào nền nếp.

NGUYỄN NGHĨA