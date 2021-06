Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021

(LĐ online) - Ngày 9/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Công an Đà Lạt bắt nhóm thanh niên dùng ma tuý tại tầng hầm một căn biệt thự trên đường Nguyễn Trung Trực (Phường 3) vào tối 5/6

Thực hiện văn bản số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, theo chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma tuý”.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; chủ trương, chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng chống ma tuý năm 2021; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng dung lượng và thời lượng các chuyên mục để chuyển tải thông tin phòng chống ma túy bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội), phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Mặt MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh… tuỳ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin, triển khai Tháng cao điểm phòng chống ma tuý trong ngành, đơn vị và tại địa phương… đồng thời; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả thực hiện gửi Công an tỉnh trước ngày 10/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

C.THÀNH