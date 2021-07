Đơn Dương: Thêm khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19

(LĐ online) - Nhằm nâng cao năng lực phòng chống Covid-19, sẵn sàng đón công dân từ vùng dịch về địa phương, từ ngày 27/7, huyện Đơn Dương đã đưa thêm khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Sao Sáng, thuộc xã Lạc Lâm vào sử dụng.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sáng đón tiếp người dân về cách ly tập trung tại Trường Mầm non Sao Sáng

Công trình trường mầm non mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phòng ốc khang trang, sach đẹp; tổng cộng có 10 phòng, với sức chứa tối đa khoảng 110 người. Trước đó, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sao Sáng đã tập trung làm vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, gắn biển bảng cảnh báo, lắp đặt các trang thiết bị cần thiết để đưa vào hoạt động. Ngay tối 27/7, đã có 3 công dân đầu tiên vào cách ly tập trung tại đây.

Khu cách ly hoạt động với Ban điều hành gồm các thành viên thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân và y tế. Trung tá Tou Prong Dạ Nhân – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phụ trách Khu cách ly cho biết: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và sự phân công, các thành viên sẽ đảm nhiệm các công việc theo chuyên môn nghiệp vụ, với tinh thần là đảm bảo tốt nhất các quy định về phòng chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, thực hiện đúng các chế độ tiêu chuẩn đối với người cách ly theo quy định; đặc biệt là áp dụng mọi biện pháp không để lây nhiễm chéo xảy ra.

Như vậy, tính tới thời điểm này, huyện Đơn Dương đã kích hoạt 4 khu vực cách ly, đó là: Trung tâm Huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trường Dân tộc nội trú huyện, Trường dạy nghề huyện và Trường Mầm non Sao Sáng. 4 địa điểm nêu trên có thể đón 285 người đến cách ly cùng lúc; vào thời điểm hiện tại đang cách ly tập trung 150 công dân.

ĐÀM TRUNG