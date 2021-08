Ấm tình người trong những ngày giãn cách

(LĐ online) - Trong những ngày xã Phú Thạnh, huyện Đức Trọng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tình người lúc khó khăn càng lan tỏa mạnh mẽ. Những ổ bánh mì, quầy rau 0 đồng luôn sẵn sàng san sẻ với người cần.

Chị Hòe đang đóng bánh mì trước khi chở đi trao cho người dân trên địa bàn.

Đúng 1 tuần nay, kể từ lúc thôn Fi Nôm, rồi thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, lần lượt thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 3 thôn còn lại của xã thực hiện theo Chỉ thị 15, chị Lê Thị Mỹ Hòe - chủ lò bánh mì tại thôn Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh cũng tất bật hơn. “Bình thường tôi chỉ làm vài ngàn ổ để bán, từ hôm toàn xã giãn cách đến nay, ngày nào cũng làm 3.000 - 4.000 ổ để chia cho mọi người tại các thôn giãn cách” - chị Hòe nói.

Chị Hòe cũng chia sẻ thêm, hôm đầu chị chỉ làm tầm khoảng 1.000 ổ để mang lên xã, nhờ chia cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhưng rồi thấy vẫn không đủ để chia cho mọi người, vì khi giãn cách, hàng quán đóng hết, thì hình như ai cũng cần, vậy là hôm sau chị bàn với chồng làm thêm 1.000 ổ nữa, rồi lại thấy không đủ, lại làm thêm 2.000 ổ nữa và từ bữa đó đến nay, mỗi ngày chị làm từ 3.000 - 4.000 ổ. “Thường thì 3 - 4 giờ mới phải dậy vì còn có thêm 2 người làm. Ngay khi giãn cách, tôi đã cho 2 thợ nghỉ làm rồi. Giờ số lượng bánh lại tăng gấp đôi nên tôi và đứa em khoảng 2 giờ sáng phải dậy để làm thì mới kịp được. Sau đó, đóng từng bịch mang lên xã, rồi mang tới đầu mối tại các tổ của các thôn để chia cho bà con trong tổ đầu giờ sáng. Đúng là từ hổm tới giờ có vất vả hơn thật, nhưng tôi thấy vui vì mình đã giúp được chút gì đó cho bà con trong thôn và tôi cũng sẽ làm cho đến khi nào hết giãn cách” - chị Hòe nói thêm.

Chị Nguyễn Kim Thanh (thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh) nói: Mặc dù thôn của tôi không thuộc Chỉ thị 16 nhưng để phòng chống Covid-19, nên cũng không ai ra khỏi nhà khi không cần thiết. Tôi biết chị Hòe sáng nào cũng phân phát bánh mì từ thiện nên ngày nào cũng xin 100 ổ cho bà con trong xóm. Sáng nào tôi cũng chạy ra đầu xóm nhận bánh mì của chị Hòe rồi về để trước nhà, mọi người trong xóm cần thì tới lấy. Bà con trong xóm ai cũng vui”.

Ngoài những chiếc bánh mì ấm nóng nghĩa tình của chị Hòe, những ngày giãn cách, bà con thôn Phú Thạnh còn đón nhận tấm lòng thơm thảo của nhóm chị Phạm Ngọc Tuyết Nhung, chị Phương Linh với các quầy rau 0 đồng. Chị Tuyết Nhung chia sẻ, quầy rau của chị do nhóm của chị xin của bà con trong hoặc ở ngoài thôn, các nhà hảo tâm, hoặc do trưởng thôn chở rau đi phân phát cho bà con mà còn thì ghé vào để ở quầy rau 0 đồng này. Cũng có khi nhóm xin được của Mặt trận huyện hoặc do nhóm góp tiền lại, chỗ nào có rau rẻ thì mua về bó lại để tại quầy cho bà con trong thôn nếu cần thì tới lấy. Các chị em trong xóm thấy vậy thì người giúp một tay, người thì nhặt rau, người bó rau... “Ngày nào xã cũng chở rau của các nhà hảo tâm ủng hộ đi cho bà con trong thôn nhưng vì nhà tôi cứ đóng cửa kín trong nhà, chưa lấy kịp nên thỉnh thoảng tôi lại ghé quầy rau 0 đồng của chị Nhung để lấy ít rau, củ về ăn”- chị Mai - người dân thôn Phú Thạnh nói.

Chị Nhung chia sẻ thêm: “Bà con khi cần thì mới đến lấy và ai cũng tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quầy rau 0 đồng của chúng tôi đến hôm nay là ngày thứ 4 và sẽ kéo dài đến hết thời gian giãn cách. Và để duy trì được quầy rau 0 đồng này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người, người giúp công, người giúp của, vì mình tôi sẽ không làm nổi. Đồng lòng với cả nước chống dịch bệnh, chúng tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chung tay cùng chính quyền, Nhân dân vượt qua khó khăn. Tôi mong rằng, dịch bệnh sớm được kiểm soát, để Nhân dân trở lại cuộc sống bình thường”.

NHẬT MINH