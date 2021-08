Thành lập chốt kiểm soát phương tiện trước khi rời khỏi địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Ngày 11/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hảnh Quyết định số 403/QĐ-BCĐ về việc thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các lực lượng đang gấp rút hoàn tất các phần việc để đưa chốt Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) vào hoạt động

Theo đó, chốt kiểm soát, phòng chống dịch này được đặt tại Trạm dừng chân Đôi Dép trên Quốc lộ 20 thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai (gọi tắt là chốt Đạ M'ri). Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Đạ M’ri do lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng làm trưởng chốt với tổng cộng 16 người, gồm: Lực lượng công an 12 người và quân đội 4 người. Chốt hoạt động 24/24 giờ (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ), được chia làm 4 ca trực (4 người/ca) do Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng.

Chốt Đạ M’ri sẽ đi vào hoạt động từ 7 giờ ngày 12/8 để thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới. Nhiệm vụ của chốt Đạ M’ri kiểm tra, đối chiếu danh sách từng người cụ thể đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa theo từng phương tiện trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thường xuyên chuyển dữ liệu, thông tin cho các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh Lâm Đồng để đối chiếu, kiểm soát khi quay vào địa phương.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt được giao trách nhiệm xử lý, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 tại chốt; ngăn chặn, xử lý các phương tiện, lái xe, phụ xe đến chốt mà trước đó không chấp hành các quy định phòng chống dịch trong quá trình di chuyển, lưu trú trên địa bàn tỉnh theo thông báo của cơ quan chức năng; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện chốt kiểm soát, điều hành công việc chung, đảm bảo chốt kiểm soát hoạt động hiệu quả; thực hiện nhiệm vụ dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát; cử cán bộ làm chốt trưởng và trưởng các ca.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa liên tỉnh, thực hiện việc đăng ký danh sách lái xe, phụ xe theo từng phương tiện, hành trình, địa chỉ lưu trú, bốc dỡ hàng hóa, hình thức xử lý vi phạm; thường xuyên cập nhật thông tin đăng ký của các phương tiện, lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa cho chốt Đạ M'rị và các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh để phục vụ đối chiếu, kiểm soát (kể cả phương tiện, lái xe, phụ xe có vị phạm trong quá trình di chuyển, lưu trú trên địa bàn tỉnh).

Sở Y tế Lâm Đồng có trách nhiệm bảo đảm trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát, đồ bảo hộ y tế cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt. Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí tổ chức thực hiện; hướng dẫn các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đạ Huoai dự trù, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động của chốt kiểm soát theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử lực lượng tham gia, phối hợp lực lượng Công an tỉnh kiểm soát việc đăng ký lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giao thông Vận tải thực hiện công tác truyền thông; cung cấp trang thiết bị (2 máy tính) và đảm bảo đường truyền Internet phục vụ khai thác thông tin, truyền tải dữ liệu. Sở Xây dựng Lâm bố trí nhà container để phục vụ hoạt động của chốt. UBND huyện Đạ Huoai phối hợp với chốt bố trí, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ làm việc tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch Đạ M’ri.

Các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh Lâm Đồng triển khai thêm việc kiểm soát phương tiện, lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đối với các phương tiện không thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh để trao đổi thông tin với các chốt kiểm soát cửa ngõ khác.

Ghi nhận cho thấy, vào chiều 11/8, các lực lượng đang gấp rút triển khai các phần việc đẩy hoàn thành việc thành lập và lắp ráp các trang thiết bị để đưa vào hoạt động chốt Đạ M’ri vào 7 giờ ngày 12/8.

KHÁNH PHÚC