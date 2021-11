Khuyến cáo người dân tạm dừng sản xuất ở vùng trũng, bãi bồi ven sông Đa Nhim

(LĐ online) - Trong điều kiện mưa lũ, thời tiết phức tạp từ nay tới cuối năm, chính quyền địa phương huyện Đơn Dương và Đức Trọng khuyến cáo bà con tạm dừng sản xuất ở những vùng trũng, bãi bồi, ven sông do nguy cơ ngập lụt khi thuỷ điện tiến hành xả điều tiết.

Rau màu trồng ven sông Đa Nhim đoạn xã Lạc Lâm bị ngập úng vào sáng 12/11

Theo báo cáo của Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi (ĐHĐ) từ ngày 11/11 tới 15/11, trên lưu vực hồ chứa Đơn Dương xuất hiện mưa lớn và đều, hình thành cơn lũ số 1 về hồ chứa với lưu lượng đỉnh lũ lên tới 453m3/s (lúc 17h15 ngày 11/11). Công ty ĐHĐ đã xả tràn điều tiết lưu lượng lớn nhất 350m3/s (bằng 77% so với lưu lượng đỉnh lũ) với tổng lượng xả nước qua tràn 43,7 triệu m3.

Trong quá trình điều tiết lũ, Công ty ĐHĐ liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh và huyện Đơn Dương để phối hợp cung cấp thông tin vận hành hồ chứa, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình phía hạ du hồ chứa trước tình hình mưa lũ, thời tiết còn kéo dài từ nay tới ngày 31/12/2021, Công ty ĐHĐ đã có báo cáo, kiến nghị UBND huyện Đức Trọng và Đơn Dương vận động người dân tạm dừng sản xuất ở những vùng trũng, bãi bồi, ven sông. Đồng thời, có biện pháp hạn chế việc cản trở dòng chảy, ảnh hưởng tới hành lang thoát lũ của hạ du hồ chứa.

Sáng 16/11, ông Nguyễn Đình Tịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết trước mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện thường xuyên thông báo, khuyến cáo người dân không nên gieo trồng, canh tác rau màu ở các vùng trũng thấp, ven sông Đa Nhim, các vị trí thường xuyên ngập úng trong mùa mưa lũ. Trường hợp gieo trồng rau màu chỉ nên trồng các loại ngắn ngày, thu hoạch cơ động được khi có mưa lũ đổ về. Qua kiểm tra, ông Tịnh thông tin ngươi dân canh tác dọc sông Đa Nhim cơ bản nắm bắt thông tin, cập nhật các thông báo mưa lũ, thông tin thuỷ điện xả nước điều tiết nên việc rau màu ngập úng cục bộ so với các năm trước đã giảm đáng kể.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất; tổ chức khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa, lũ vừa qua. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt. Chú trọng rà soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó do mưa lớn cộng với việc hồ Đơn Dương xả điều tiết nên trong ngày 12/11, khu vực ven sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương) bị ngập úng cục bộ hàng chục ha rau màu.

C.THÀNH