Kiểng lá làm đẹp không gian sống

Năm 2021 qua đi, một năm đầy khó khăn với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sản xuất, nhưng Công ty TNHH Linh Ngọc Ðà Lạt vẫn mạnh dạn nhập khẩu hàng trăm giống kiểng lá mới, độc đáo, lạ mắt về trồng, ươm trồng, nhân giống phục vụ nhu cầu thị trường, mang đến nhiều sắc màu mới cho hoa và nghề trồng hoa Ðà Lạt.

Các loài lá kiểng của Công ty Linh Ngọc.

• ÐƯA CÂY LÁ VÀO KHÔNG GIAN SỐNG

Với xu thế đưa thiên nhiên vào không gian sống, các loài cây lá có sức sống bền bỉ, hình dáng độc, màu sắc đẹp, đường gân lạ, đang ngày càng được ưa chuộng. Những chậu lá kiểng với đủ kiểu dáng, kích thước dần có mặt ở khắp nơi từ công sở, đến gia đình, từ sân, hè, đại sảnh, ban công, đến những chậu lá nhỏ bé đặt trên bàn làm việc, trên kệ sách, bên ô cửa sổ, nơi góc nhà, giếng trời và làm quà tặng có ý nghĩa. Cây lá kiểng không thể thiếu trong nghệ thuật sắp đặt đã làm nên không gian xanh, đáng sống, thân thiện môi trường.

Nắm bắt xu hướng thị hiếu, từ 7 năm nay, Công ty TNHH Linh Ngọc trở thành nhà sản xuất lá kiểng và lá cắt cành làm phụ liệu cắm hoa lớn nhất Đà Lạt, không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà đang xuất khẩu sang Campuchia, Lào. Cùng với các loại cây lá từ vùng rừng nhiệt đới Việt Nam như cây phát tài, cây kim tiền, trầu ông, trầu bà, hải đường..., Công ty đã nhập khẩu rất nhiểu loài cây lá kiểng độc đáo, có khả năng thương mại cao, được giới chơi kiểng lá yêu thích. Chỉ trong năm 2021, Công ty Linh Ngọc đã nhập khẩu gần 100 loài về trồng, nhân giống, độc quyền, sản xuất thương mại.

Bước vào trang trại của Linh Ngọc rộng hàng chục ha như lạc vào thế giới vẻ đẹp của hơn 200 loài cây lá kiểng muôn hình muôn điệu, muôn sắc màu, dáng vẻ, kích thước. Rất nhiều giống mới vừa được nhập về từ các nước châu Âu, châu Mỹ xa xôi; có loài được đặt cho những tên cầu tài lộc an khang như: Cây Bình an, cây Kim ngân, cây Đại phúc, cây Đô-la, cây Hạnh phúc, nhưng nhiều loài cây vẫn mang những cái tên lạ như: Calathea, Alocasia, Zebrina, Frydek, Sarian, Cuprea, Azlani, Scale, Silver Dargon, Black Velvet,... Mỗi loài một dáng một vẻ, có cây trồng trong chậu, có cây leo trên giàn, có cây bé tí, có cây to lớn... cuốn hút người thưởng lãm từ gân lá, thớ vỏ.

Cây giá rẻ bán giá vài trăm ngàn/chậu; có cây dăm bảy triệu/chậu; nhưng có loài cây đột biến quý hiếm giá lên đến vài chục triệu đồng như: Philodendron Vena, Monstera Borsigiam Albo, Philodendron Lonrida, Monstera Deliosa Aurea (có giá 80 triệu đồng/cây). Chỉ khác nhau hình dạng, vân lá, màu sắc đường gân đã đủ để mang giá trị khác nhau.

Khi nhập về, các giống kiểng lá mới chỉ là những cây giống nuôi cấy mô rất nhỏ. Cây con được trồng ra các chậu với giá thể tơi xốp, đủ độ phì, được áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp. Tất cả phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật đều được dùng một loại dạng dung dịch lỏng có nguồn gốc hữu cơ, vi sinh, không dùng hóa chất, độc hại. Từ những mầm cây giống bé tí, cây dần lớn lên, lá đẹp; khi bán cho khách hàng, cây dễ thích nghi trong các điều kiện sống, dễ chăm sóc.

• LÁ CẮT CÀNH TÔ ĐIỂM CHO HOA

Trong nghệ thuật cắm hoa tươi không thể thiếu lá, các loại lá làm nền tô điểm cho hoa thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng lá trang trí, Công ty Linh Ngọc ươm trồng, nhân rộng sản xuất đại trà trên diện tích lớn nhiều loại kiểng lá cắt cành nguồn gốc từ châu Âu có hình dạng đẹp, bền, lâu tàn chuyên dùng làm phụ liệu cắm hoa như: Tùng đuôi chồn, Tùng nho, Lá chanh, lá bạc (siver dola và bay blue), Dương xỉ rồng, Dương xỉ Pháp, Trầu bà Nam Mỹ, Ren bạc, Xỉ bạc, Tùng mạ non, Nguyệt quế (dây Trường xuân).

Anh Lê Quang Thêm - kỹ thuật viên của Công ty Linh Ngọc cho biết: Hầu hết giống kiểng lá từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch phải mất từ 6 - 12 tháng, đầu tư ban đầu lớn, cây phát triển khá chậm, thời gian cắt lá theo các đợt cách nhau từ 7 - 10 ngày; nên trồng cây lá kiểng hiệu quả kinh tế không nhìn thấy ngay, sau 3 năm mới nhìn thấy hiệu quả. Đầu tư một lần, nhưng thu hoạch lâu dài vì phần lớn các loại cây lá có tuổi thọ khá lâu, thu hoạch từ 7 - 10 năm mới phải thay cây mẹ. Đặc biệt, cây lá rất ít bệnh tật, ít phải chăm sóc, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng Đà Lạt, hợp đất xốp, thích hợp phân hữu cơ, vi sinh, không phải sử dụng phân hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại vừa giảm chi phí, vừa bảo vệ sức khỏe cho người nông dân.

Trồng cây lấy lá có thể không thu nhập cao bằng trồng hoa vì trồng hoa nhiều vụ/năm, nhất là giá cả tăng cao khi gặp các ngày lễ; nhưng trồng cây lấy lá ổn định không phải lo “hoa nở, hoa tàn”, phù hợp với người lao động không còn trong độ tuổi sung sức. Nếu đầu tư theo chiều sâu, trồng trong nhà kính, kiên trì học hỏi, tiếp thu khoa học, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăm bón, ứng dụng giống mới... sẽ mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi.

Để có nguồn hàng ổn định cung cấp cho thị trường các tỉnh Tây Nguyên và các thành phố lớn trong nước, Công ty Linh Ngọc đã hình thành chuỗi liên kết với 21 nhà vườn xã Xuân Thọ cùng hợp tác sản xuất lá kiểng cắt cành. Luôn coi vườn của bà con là vườn nhà mình, Công ty quan tâm từ khâu đầu tư, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đến thu hoạch, bao tiêu sản phẩm với một giá đồng nhất. Nhờ vậy, sản phẩm lá thu được có chất lượng đồng đều, người nông dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra. Sự liên kết hợp tác chặt chẽ đã tạo ra nguồn lá phụ liệu phong phú, lợi nhuận nâng cao, cuộc sống của người nông dân ổn định. Thực hiện bình ổn giá quanh năm kể từ năm 2015 đến nay, chất lượng, uy tín lá kiểng cắt cành làm phụ liệu cắm hoa của Công ty Linh Ngọc đã khẳng định thương hiệu trên cả nước.

