Trường THCS Lê Hồng Phong: Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

Thời gian qua, bằng cách thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, Trường THCS Lê Hồng Phong (Đức Trọng) đã phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm tại một buổi sinh hoạt ngoại khóa về an toàn giao thông do trường tổ chức

Theo thầy Võ Văn Huy - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, để thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong trường học và để đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường tham gia có hiệu quả việc phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã chủ động quy chế phối hợp giữa trường với Công an thị trấn Liên Nghĩa trong các hoạt động của đơn vị. Hoạt động phối hợp này được thể hiện trong nhiều nội dung, vừa mang tính chất thường xuyên, vừa mang tính chất chuyên đề, nhằm ngăn chặn bạo lực học đường, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đảm bảo an ninh trường học.

Mặt khác, nhà trường đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội lồng ghép vào các buổi tuyên truyền ngoại khóa cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tại các buổi tuyên truyền này, các giáo viên, nhân viên và giáo viên nhà trường đã được trang bị thêm nhiềm kiến thức về pháp luật, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội... thông qua các câu chuyện, hình ảnh thực tế do tuyên truyền viên cung cấp. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhận thức đúng, hành động đúng, không vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa vi phạm an toàn giao thông... Sau khi được nghe tuyên truyền, nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh ký cam kết thực hiện Luật An toàn giao thông, thực hiện nghiêm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cùng đó, Ban An ninh trường học của trường cũng thường xuyên liên lạc với Công an huyện Đức Trọng, Công an thị trấn Liên Nghĩa để kịp thời nắm thông tin về các học sinh chưa ngoan, có những biểu hiện vi phạm pháp luật ở địa phương để phối hợp giáo dục, răn đe. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểm tra đột xuất việc tham gia giao thông, phương tiện giao thông trong học sinh nhằm ngăn chặn các hiện tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cũng như phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường vào giờ tan học.

Cũng theo thầy Võ Văn Huy, nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, cùng với công tác phối hợp tuyền truyền hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh từng bước được nâng cao. Trong năm học vừa qua, chất lượng học sinh giỏi đã tăng cao hơn năm trước, đạt 51,3%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm loại yếu. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành; không có giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật.

Các học sinh của trường cũng tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi do các ban, ngành tổ chức và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, nhà trường cũng duy trì và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, rèn luyện học sinh và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đồng bộ, hiệu quả cao, tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Thầy Võ Văn Huy cho hay, trong thời gian tới, để tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống ma túy, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng “Trường học an toàn về an ninh, trật tự” gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động; từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong. Bên cạnh đó, tăng cường nắm, ngăn chặn kịp thời việc các đối tượng ngoài xã hội có biểu hiện gây rối, uy hiếp tinh thần, sức khỏe của các em học sinh hoặc dụ dỗ, lôi kéo các em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

NHẬT MINH