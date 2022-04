Lâm Đồng: Phân luồng, đảm bảo giao thông trên tuyến QL 20 dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Lâm Đồng có nhiều điểm du lịch thu hút khách bậc nhất các dịp lễ lớn. Nhờ công tác phân luồng giao thông, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn không xảy ra tắc đường, kẹt xe nhiều giờ liền như các mùa cao điểm trước.

Lực lượng CSGT phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 30-4 đến hết 3-5), dự kiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng lên đột biến, nhất là tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phải kể đến là các tuyến đường, nút giao thông phức tạp dễ xảy ra ùn tắc như: đèo Bảo Lộc, các trạm thu phí Liên Đầm, Định An…

Từ sáng 30/4, lượng xe trên Quốc lộ 20 đổ về Đà Lạt nghỉ lễ đông đúc, tuy nhiên không có hiện tượng tắc nghẽn, kẹt xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 năm nay, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp khi nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Do đó, Phòng CSGT- Công an tỉnh chủ động mọi phương án nên việc điều tiết giao thông ổn thỏa.

Ghi nhận tại Trạm thu phí Liên Đầm (Di Linh), lúc này trạm đã mở 3 làn cho xe lưu thông, không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại đây. Để không để tình trạng ùn tắc kéo dài, Trạm thu phí Liên Đầm cũng đã lên phương án phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Đồng thời, chủ động làm việc với lực lượng chức năng thống nhất phương án đảm bảo an toàn và chống ùn ứ giao thông trên đường.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản về việc hạn chế lưu thông đối với một số phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm ùn tắc trên đèo Bảo Lộc trong dịp Lễ 30/4 và 1/5, nên tại khu vực này cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như những năm trước, các phương tiện di chuyển chậm nhưng vẫn đảm bảo lưu thông.

Theo số liệu từ Phòng CSGT, từ 08h00 ngày 29/04/2022 đến 08h00 ngày 30/04/2022 tổng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến QL20 qua địa bàn tỉnh ước khoảng trên 13.000 lượt. Trong đó, lưu lượng lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt là: hơn 8.000 lượt; Lưu thông theo hướng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh là hơn 5.300 lượt. CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT như: điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông, đồng thời, yêu cầu người điều khiển phương tiện tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra TNGT đường bộ.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên tuyến QL 20 vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt, chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

HOÀNG YÊN