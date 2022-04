Nhiều vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra tại các địa phương

Trong quý I/2022, toàn tỉnh phát hiện 66 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó, có 51 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 77,3%, 4 vụ vi phạm phức tạp, nổi cộm, giảm 4 vụ (giảm 50%) so cùng kỳ. Số vụ vi phạm giảm 86 vụ so cùng kỳ (giảm 56,6%); diện tích thiệt hại do phá rừng 8,72 ha, giảm 27,2% (giảm 3,38 ha), lâm sản thiệt hại 228,648 m3, giảm 52% (giảm 247,8 m3) so cùng kỳ. Tổng số vụ đã xử lý 47 vụ gồm xử lý hành chính 44 vụ, xử lý hình sự 3 vụ; tịch thu 84,4 m3 gỗ tròn/xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn 789 triệu đồng.

Một số địa phương để xảy ra nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp gồm: Lạc Dương 19 vụ, diện tích thiệt hại 2,55 ha, lâm sản thiệt hại 155 m3; Bảo Lâm 9 vụ, diện tích thiệt hại 2,748 ha, lâm sản thiệt hại 11,76 m3; Đam Rông 8 vụ, diện tích thiệt hại 2,63 ha;…

PHẠM LÊ