Di Linh: Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 31/5, tại xã Bảo Thuận (Di Linh), Phòng xây dựng phong trào, bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Di Linh tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; thi hành án hình sự, tái hoà nhập cộng đồng năm 2022.

Tại lễ phát động, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, việc tuân thủ các quy định về tốc độ, nồng độ cồn, quá tải…; các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông… Đồng thời, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát Môi trường tuyên truyền về nội dung phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân các nội dung của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an quy định về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Nghị định 49/2020NĐ-CP về quy định tái hoà nhập cộng đồng giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương sinh sống…

Thông qua buổi tuyên truyền giúp Nhân dân trên địa bàn nắm rõ được các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, luật về môi trường và thi hành án hình sự.

HOÀNG YÊN