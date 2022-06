Khám bệnh, tặng quà cho 500 gia đình khó khăn tại Lạc Dương

(LĐ online) - Ngày 25/6, các Phòng PV05, PA02 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo và Hội Chữ thập đỏ Phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám chữa bệnh cho bà con Nhân dân trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương.

Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại cộng đồng cho bà con xã Lát, huyện Lạc Dương

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch về phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an Lâm Đồng năm 2022 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình đã tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, chương trình tổ chức khám các bệnh thông thường cho bà con trên địa bàn.

Hoạt động ra quân làm công tác dân vận lần này nằm trong chuỗi phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an Lâm Đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; chăm sóc sức khỏe cho bà con đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; tăng cường tình đoàn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an với Nhân dân.

AN NHIÊN