Ban Trị sự Phật giáo Đà Lạt với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đối với người nghèo tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Hướng đến Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, ngày 28/7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Đà Lạt tiếp tục trao 15 chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của xã P’Ró, huyện Đơn Dương.

Đây là chương trình “Tiếp bước đến trường, ươm mầm trí tuệ” của Ban Từ thiện thuộc Ban Trị sự với sự ủng hộ của các nhà tài trợ như Ni trưởng Hạnh Diệu, Thiền viện Trúc Lâm ni, Đà Lạt; Phật tử Nguyễn Thanh Sơn, xã Xuân Trường, Đà Lạt; Công ty Tân Đức Thành và các bạn ở thành phố Cần Thơ. Tổng trị giá xe đạp và các phần quà trao tại xã P’Ró gần 30 triệu đồng. Chương trình “Tiếp bước đến trường, ươm mầm trí tuệ” cũng được trao 13 chiếc xe đạp cùng các phần quà cho các em học sinh xã Phước Cát 1. Những chiếc xe đạp trao cho các học sinh nhà xa trường nhưng khó khăn, không có phương tiện đến trường học (thông qua giới thiệu của các trường học trên địa bàn) sau những chuyến từ thiện nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Đà Lạt.

Trao xe đạp cho học sinh xã P’Ró, huyện Đơn Dương

Cũng trong dịp này, trước đó đngày 26/7, Ban Từ thiện Phật giáo Đà Lạt phối hợp với Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lâm Đồng và Ban trị sự Phật giáo huyện Cát Tiên tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà Tình thương cho 3 hộ khó khăn tại thị trấn Phước Cát và xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, mỗi căn nhà có trị giá 50 triệu đồng. Tổng kinh phí của đợt từ thiện tại huyện Cát Tiên là 176 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do các nhà sư trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Đà Lạt trực tiếp vận động và tích cực đóng góp như Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn, trụ trì Chùa Tâm Ấn, (Trưởng Ban Từ thiện), Ni sư Thích Nữ Tịnh Chánh (Trưởng Ban Tài chính), Đại đức Thích Bổn Thắng, Thư ký Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt (Phó Ban Hoàng Pháp) cùng các nhà hảo tâm như Ni trưởng Hạnh Diệu, Thiền viện Trúc Lâm ni, Đà Lạt; các Phật tử: bà Trương Thanh Lệ, Công ty Dược Anapharm, Đà Lạt, bà Lê Kim Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Sơn, xã Xuân Trường, Đà Lạt, Công ty Tân Đức Thành và các bạn ở thành phố Cần Thơ.

Trao nhà Tình thương cho hộ nghèo xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên

Cùng với hoạt động từ thiện đến với các vùng sâu, vùng đồng vào dân tộc thiểu số ở các huyện của tỉnh Lâm Đồng, trong ngày 26/7, Ban Từ thiện Phật giáo Đà Lạt đã phối hợp cùng Công ty Huệ Nhật Tân, Đà Lạt và gia đình Phật tử Hồ Thị Lan tặng 100 phần quà, tổ chức một buổi ăn trưa cho các đối tượng là người già neo đơn, các trẻ em mồ côi, người bệnh tâm thần đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.

MINH ĐẠO