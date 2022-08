Cấp phát 51.200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Ngày 29/8, Công an TP Đà Lạt cho biết: Nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản và đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội trộm cắp tài sản, Công an thành phố đã phát hành 51.200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm.

Công an Đà Lạt cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm cho các khách sạn, nhà nghỉ để tuyên truyền, nhắc nhở du khách quản lý tài sản tránh bị trộm cắp

Các tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm được phát đến tay người dân trên địa bàn thành phố, với nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm như: Thủ đoạn trộm cắp tài sản, thủ đoạn cho vay nặng lãi, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động của các đối tượng ma túy… và biện pháp phòng chống.

Đồng thời, cung cấp số điện thoại liên hệ của Công an thành phố và Công an các phường, xã trên địa bàn để người dân có thể báo khi phát hiện những thông tin liên quan đến tội phạm nhằm giúp cơ quan công an kịp thời xử lý, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Cùng với việc cấp phát tờ rơi đến tay người dân, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa của các loại tội phạm. Qua đó, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và chủ động cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm cho cơ quan công an để kịp thời xử lý các tình huống, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

TUẤN HƯƠNG