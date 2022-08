Cát Tiên: Cấp căn cước công dân xuyên suốt 4 ngày lễ

(LĐ online) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân huyện Cát Tiên làm căn cước công dân và cấp số định danh điện tử, từ ngày 31/8 - 4/9/2022, Công an huyện Cát Tiên sẽ bố trí đầy đủ các lực lượng, túc trực làm căn cước công dân và cấp số định danh điện tử cho người dân.

Từ ngày 31/8 - 4/9, Công an huyện Cát tiên sẽ túc trực để làm căn cước công dân và cấp định danh điện tử liên tục 24/24 giờ cho người dân

Theo Thượng tá Lê Văn Việt - Phó trưởng Công an huyện Cát Tiên, những ngày nghỉ lễ dịp 2/9, rất đông bà con người dân ở địa phương nói chung, người học tập, làm việc ở các tỉnh khác nói riêng về quê nghỉ lễ với gia đình và cũng tiện dịp làm hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Từ thực tế đó, Công an huyện Cát Tiên chỉ đạo cho tổ cấp căn cước công dân duy trì hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ để kịp thời cấp căn cước công dân cho bà con cũng như đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân của đơn vị theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong dịp này, Công an huyện Cát tiên sẽ làm căn cước công dân và cấp định danh điện tử liên tục 24/24 giờ (kể cả đêm) tại địa điểm trụ sở đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Cát Tiên.

Công an huyện Cát Tiên lưu ý, trước khi ra Công an huyện làm căn cước công dân thì người dân ra công an xã, thị trấn nơi thường trú để kiểm tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi có thông báo số định danh cá nhân do công an xã, thị trấn cấp thì công dân mang theo thông báo số định danh cá nhân, chứng minh nhân dân (nếu có), sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ như BHYT/BHXH, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, mã số thuế để làm căn cước công dân gắn chíp và đăng ký, cấp số định danh điện tử.

HOÀNG SA