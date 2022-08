Sơn Điền - xã không có tội phạm

Nhờ làm tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở xã Sơn Điền (Di Linh) luôn được giữ vững. Mới đây, Sơn Điền vinh dự được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì có thành tích trong Phong trào Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Lực lượng Công an xã thăm nắm tình hình của bà con

Những năm 2020 trở về trước, Sơn Điền là xã nghèo, lại tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, đặc biệt là nạn trộm cắp, ma tuý... Trước tình hình đó, để giải quyết những phức tạp về ANTT, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn xã không có người vi phạm pháp luật; Công an xã Sơn Điền và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã tăng cường đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.

Bà Ka Biểu (thôn Bờ Nơm) cho biết, trước kia, do địa bàn giáp ranh nhiều xã, xung quanh là rừng, đường đi khó khăn, nên thường xuyên xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng sơ hở của bà con để trộm cắp tài sản, đặc biệt là vào mùa cà phê. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã tăng cường công tác kiểm soát điều tra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, do đó người dân đã ý thức hơn trong việc giữ gìn tài sản và chung tay phòng, chống tội phạm. “Bà con ở đây đoàn kết lắm nên những năm gần đây tình hình an ninh được giữ vững ổn định, người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”, bà Ka Biểu phấn khởi nói.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, Công an xã phối hợp với lực lượng tại chỗ thường xuyên tuần tra ban đêm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang trong Nhân dân. Hiện tại, xã Sơn Điền có 5 đồng chí công an chính quy, 5 công an viên thôn, tất cả đã được qua tập huấn về nghiệp vụ; trên địa bàn xã còn có 6 Tổ Tự quản và 5 Đội dân phòng, mỗi tổ phân công tổ trưởng và tổ phó quản lý để kịp thời tố giác những hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng xấu; ngoài ra trên địa bàn còn có 12 mắt camera được lắp đặt đã hỗ trợ tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn.

Ông K’Hùng, Trưởng thôn Con Sỏ cho biết: Để giữ vững ANTT trên địa bàn, lực lượng Tổ Tự quản và Đội dân phòng thường xuyên bố trí người trực 24/7 theo dõi những đối tượng lạ vào địa bàn có ý đồ xấu; qua đó, tuỳ theo vị trí, tuyến đường mà công tác phòng ngừa được bố trí sao cho phù hợp, người dân cũng đóng vai trò nòng cốt cùng với địa phương trong việc theo dõi, bám sát tình hình tội phạm. Khi phát hiện có người xấu đột nhập vào, người dân điện thoại ngay cho đường dây nóng của Công an xã để bắt giữ. Nhờ nêu cao tinh thần cảnh giác mà trên địa bàn không phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm, tệ nạn xã hội cũng được đẩy lùi.

Ông K’Xuân, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết, trong năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo và giữ vững, tuy nhiên vẫn xảy ra những mâu thuẫn nhỏ trong Nhân dân chủ yếu là tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, mâu thuẫn của một số hộ trong vấn đề đền bù làm đập thủy lợi tại địa phương. Các mâu thuẫn trên đã được giải quyết kịp thời nên không xảy ra điểm nóng về khiếu kiện đông người trên địa bàn.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, tích cực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới,…

Trung tá Vũ Trung Dũng - Trưởng Công an xã Sơn Điền cho biết, thời gian qua, Công an xã Sơn Điền chủ động thăm gặp trên 700 hộ dân, gặp gỡ, tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng kết hợp tuyên truyền để quần chúng Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, tự bảo vệ tài sản, tham gia tố giác tội phạm; tổ chức cấp trên 2.000 căn cước công dân phục vụ công tác quản lý cư trú. Qua tin báo của quần chúng Nhân dân, đã vận động, thu hồi 23 súng tự chế các loại cùng nhiều dao, mã tấu,…; đồng thời cho các đối tượng cam kết không tái phạm góp phần giữ bình yên trên địa bàn xã.

Công tác phòng, chống tội phạm đã huy động đông đảo cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị. Đồng thời, kiềm chế, làm giảm tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn xã. Qua đó, trong năm 2021 và đầu năm 2022, trên địa bàn xã không phát sinh tội phạm.

HOÀNG YÊN