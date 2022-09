Ba xe tải tông nhau nhau liên hoàn trên đèo Mimosa

(LĐ online) - Ngày 14/9, tại đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, đi qua địa bàn Phường 10, TP Đà Lạt) đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe tải khiến một tài xế bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn làm 2 xe tải bị lật trên đèo Mimosa

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/9, tại Km 229+10 Quốc lộ 20 đèo Mimosa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Cụ thể, xe ô tô tải do tài xế Lê Minh Hơn (34 tuổi ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông từ TP Đà Lạt về huyện Đức Trọng. Khi đổ đèo xuống vị trí nói trên thì tông vào xe tải do tài xế Lưu Hùng (54 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) và xe tải do tài xế Lâm Văn Toàn (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) điều khiển. Cú va chạm khiến xe tải do tài xế Hơn và Toàn điều khiển bị lật ngửa, hư hỏng nặng. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, riêng tài xế Toàn bị thương nhẹ.

Hiện, vụ va chạm liên hoàn nêu trên đang được lực lượng cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ.

C.THÀNH