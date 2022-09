Đà Lạt: Nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự

Ngay từ đầu năm 2022, TP Đà Lạt đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với gần 1.100 mắt camera an ninh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố

Công an TP Đà Lạt là lực lượng nòng cốt của Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương, từ đầu năm đến nay đã điều tra, làm rõ 90/98 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, đạt tỷ lệ 91,84%; trong đó, trọng án đạt 100%. Cùng với đó, phát hiện và xử lý 5 vụ với 5 đối tượng trên lĩnh vực kinh tế, 1 vụ với 3 bị can về hủy hoại rừng. Đồng thời, bắt 76 vụ với 139 đối tượng có liên quan đến tàng trữ, mua bán chất ma túy trái phép, trồng cây có chứa chất ma túy. Qua kiểm tra, Công an Đà Lạt cũng đã phát hiện, xử lý 4 đối tượng có hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ; qua vận động, thu hồi 1 súng quân dụng, 1 súng hơi và 20 vũ khí thô sơ các loại...

Công an Đà Lạt còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh có liên quan đến chất dễ cháy, nổ; thường xuyên tổ chức lực lượng đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng. Các đội nghiệp vụ Công an Đà Lạt và công an các phường, xã, ngành chức năng và các tổ chức, đoàn thể của TP Đà Lạt cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân. Các tổ chức, đoàn thể ở phường, xã đã đảm nhận quản lý, cảm hóa giáo dục hàng trăm đối tượng tại địa bàn do Công an TP Đà Lạt bàn giao. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Lạt tổ chức các Phong trào thi đua “5 không, 3 sạch”, Câu lạc bộ “Chi hội Phụ nữ vận động gia đình, người thân không nghiện ma túy, không vi phạm pháp luật”… Thành Đoàn Đà Lạt phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực học đường và tư vấn học đường”; Phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội Cựu chiến binh thành phố phát huy hiệu quả các Mô hình: “1 + 1”, “1 + 2”, “1 + 3”; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh”. Các cấp Hội Nông dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội Người cao tuổi thành phố đẩy mạnh Phong trào “Tuổi cao gương sáng”, hội viên tại cơ sở tích cực tham gia các tổ hòa giải. Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát huy dân chủ…

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cũng phối hợp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào Dân vận khéo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tăng cường xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung củng cố, kiện toàn và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến.

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn phường, xã xây dựng và ra mắt 43 mô hình phòng, chống tội phạm. Trong đó có 16 mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, 14 tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng, 16 mô hình tổ dân phố không có tội phạm, tệ nạn xã hội, 1 mô hình tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự.

Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đã phát huy tác dụng, nhất là Mô hình Camera an ninh hiện nay trên địa bàn TP Đà Lạt với gần 1.100 mắt camera đã hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn; đồng thời, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và quản lý xã hội, góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh và đô thị văn minh. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 54 vụ phạm tội về trật tự xã hội; xác minh điều tra mở rộng 12 vụ liên quan đến ma túy; đồng thời, phát hiện gần 1.200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Quần chúng Nhân dân cũng đã cung cấp 60 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá 60 vụ, bắt 107 đối tượng phạm tội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt cùng công an các phường, xã trên địa bàn đã tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp trên, nên từ đầu năm đến nay, TP Đà Lạt đã có 5 tập thể và 22 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 16/16 phường, xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đặc biệt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.

ĐAM TRỌNG