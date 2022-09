Đạ Tẻh: 552 giáo viên, học sinh tham gia tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

(LĐ online) - Chiều 13/9, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công ty Honda Tâm Anh và Trường THPT Lê Quý Đôn (tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 552 giáo viên, học sinh toàn trường.

Các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Đạ Tẻh đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện thời gian qua; tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở lứa tuổi học đường khi tham gia giao thông, trong đó nhấn mạnh những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn các thầy cô giáo, học sinh về hệ thống biển báo hiệu đường bộ hiện hành; ý nghĩa và việc chấp hành quy định biển báo đường bộ thường xuyên gặp khi tham gia giao thông...

Với chủ đề “An toàn giao thôn cho nụ cười ngày mai”, Công ty Honda Tâm Anh đã trao tặng 40 mũ bảo hiểm cho học sinh của trường theo chương trình phối hợp. Bên cạnh đó, nhân viên của Công ty Honda Tâm Anh còn truyền đạt và hướng dẫn cho học sinh sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách; tổ chức các câu hỏi liên quan đến kiến thức lái xe an toàn...

Theo Công an huyện Đạ Tẻh: Nhằm triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho 1.623 em học sinh trường THPT và 135 giáo viên nhân dịp bước vào năm học mới. Với nội dung tuyên truyền phong phú và không khí thoải mái, thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho các em học sinh hiểu biết thêm về những kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông; từ đó góp phần tạo môi trường văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh.

THÂN THU HIỀN