Bão số 4 đang tiến sát đất liền, mưa lớn ở Trung Bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại Trung Bộ đã có mưa to, dự báo từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Gió giật mạnh liên hồi kèm theo mưa lớn khu vực ven biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), chiều 27/9/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hoà có gió giật cấp 6. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 27/9 có nơi trên 180 mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 197 mm, Thọ Quang (Đà Nẵng) 200.4 mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 201.2 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 185 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 188.6 mm.

Vị trí tâm bão (lúc 21 giờ ngày 27/9) ở khoảng 15.8oN; 109.6oE, cách Đà Nẵng khoảng 140 km, cách Quảng Nam khoảng 127 km, cách Quảng Ngãi khoảng 117 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ gần sáng ngày 28/9 đến ngày 29/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Khu vực Hà Nội, từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ còn duy trì đến đêm 29/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1; riêng khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cấp 2.

Cùng với đó, độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) tính đến thời điểm 19 giờ ngày 27/9, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum đã bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa, trên 90%.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 60 - 100mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.

Cảnh báo nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đối với một số nơi.

