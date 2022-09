Cát Tiên: Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu

(LĐ online) - Ngày 9/9, ông Nguyễn Cao Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Từ ngày 31/8 - 13/9, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Cát Tiên đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cát Tiên tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Theo đó, trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Cát Tiên đã tập trung kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh về chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông với sự tham gia của tất các các ban, ngành, đoàn thể để phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản sản phẩm thực phẩm đến người dân.

Qua kiểm tra, 25/25 cơ sở đều đạt chuẩn về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, còn có một số cơ sở chưa có phương án phòng cháy chữa cháy và bình xịt phòng cháy chữa cháy, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định đề ra.

Theo ông Nguyễn Cao Trí, việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022 nhằm chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

HOÀNG SA