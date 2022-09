Đà Lạt: Chạy ''nước rút'' làm căn cước công dân cho người dân

(LĐ online) - Những ngày này, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an TP Đà Lạt đang gấp rút “chạy đua” với thời gian, phấn đấu đến ngày 30/9/2022 hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Đà Lạt và Công an Phường 8 tiếp nhận hồ sơ làm CCCD cho người dân vào các ngày cuối tuần

TP Đà Lạt là địa bàn có đông dân cư, với 182.927 công dân trong độ tuổi cấp CCCD. Trong đó, riêng số lượng công dân thuộc diện đăng ký tạm trú đã lên đến hơn 20.000 người.

Tính đến ngày 26/9, TP Đà Lạt còn 13.475 trường hợp công dân cần được rà soát; trong đó, số công dân có thể làm CCCD được là 6.168 trường hợp, số còn lại thuộc trường hợp các đối tượng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương khác ngoài tỉnh và gần 2.000 trường hợp công dân đang sinh sống tại nước ngoài.

“Vấn đề của TP Đà Lat là việc rà soát mời công dân đi làm CCCD còn gặp khó khăn do đặc thù dân cư ở địa phương đông, di biến động lớn” - Thượng tá Hoàng Công Nam, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt chia sẻ.

Thượng tá Hoàng Công Nam cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp, Công an TP Đà Lạt đã tham mưu Thành ủy, UBND TP Đà Lạt chỉ đạo tất cả ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã vào cuộc trong việc tuyên truyền, vận động tất cả người dân, cán bộ, công nhân viên chức, thân nhân trong gia đình... tăng cường rà soát trường hợp nào chưa tham gia cấp CCCD gắn chíp thì khẩn trương thực hiện theo quy định.

Trước đó, khi bắt đầu chiến dịch cao điểm cấp CCCD, Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo công an các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn như: Nơi có đông người lao động, tạm trú, đi lại khó khăn… Để có thể phục vụ công tác cấp CCCD, đơn vị đã đang tập trung toàn bộ nguồn lực, phương tiện đặt luân phiên tại các phường, xã.

Riêng đối với số công dân hiện nay trên địa bàn chưa làm CCCD, Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo cho lực lượng công an các phường, xã đi đến từng nhà rà soát dữ liệu công dân, vận động người dân đi làm CCCD. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng thời gian làm việc, không kể ngày nghỉ cuối tuần; cấp CCCD tại nhà, tại trường học, bệnh viện… cho những trường hợp cần thiết.

Ghi nhận tại Công an Phường 8, tại thời điểm 13 giờ 30 vào ngày Thứ 7 ngày 24/9 vừa qua, chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân đến làm thủ tục cấp, đổi CCCD. Trong khi đó, để phục vụ việc làm thủ tục nhanh chóng, hiệu quả, các cán bộ chiến sĩ Công an Phường 8 đã bố trí nhiều cán bộ túc trực nhằm hướng dẫn người dân làm thủ tục và đảm bảo trật tự tại nơi làm việc; trang bị thêm nhiều máy tính hỗ trợ người dân đăng ký trực tiếp. Những công dân lớn tuổi, khó khăn trong việc khai thông tin đều có cán bộ trực tiếp hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục dựa theo sổ hộ khẩu mà công dân cung cấp.

Tất cả người dân đều vui vẻ, hài lòng trước sự tiếp đón, hướng dẫn tận tình của cán bộ công an nơi đây. Khu vực ngồi chờ được bố trí rộng rãi, thoáng mát, trật tự, có đầy đủ ghế ngồi. Và để đảm bảo công bằng, mọi người đến đây đều được cấp số thứ tự.

Bà Nguyễn Thị Hoa - một người dân sinh sống tại Phường 8 bày tỏ: “Tôi rất hài lòng với thái độ ân cần phục vụ của các chú công an, vừa đỡ phải đi xa, thủ tục thực hiện lại nhanh chóng”.

Theo Thượng tá Hoàng Công Nam, từ ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực, CCCD gắn chip điện tử sẽ là giấy tờ quan trọng để công dân thực hiện các giao dịch. Vì vậy, thời gian này, công dân đủ điều kiện được cấp CCCD nên đến trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Lạt để thực hiện các thủ tục nhằm bảo đảm quyền lợi cho mình.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc làm CCCD, đảm bảo tiến độ đến ngày 30/9/2022 hoàn thành cấp CCCD, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Đà Lạt đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác, ngoài các ngày làm việc hành chính trong tuần, Công an TP Đà Lạt đã triển khai tiếp nhận hồ sơ thêm các ngày Thứ 7 và Chủ nhật ngay tại trụ sở công an các phường, xã trên địa bàn.

Tại mỗi điểm, các đơn vị sẽ bố trí 6 cán bộ, chiến sĩ làm việc từ 7 giờ sáng cho đến khi hết công dân đến làm thủ tục cấp CCCD, kể cả ngày lễ, Thứ bảy, Chủ nhật với phương châm "làm hết việc chứ không phải hết giờ".

Bên cạnh đó, để người dân chủ động và không mất nhiều thời gian chờ đợi, lực lượng công an các phường, xã cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ phụ trách khu vực trực tiếp liên hệ với các trường hợp công dân để hỗ trợ hướng dẫn, đăng ký theo giờ hẹn qua và đăng ký online.

HOÀNG SA